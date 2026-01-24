Del 'working girl' al cóctel con solo un cambio de accesorios: el traje sastre de Rosanna Zanetti que se adapta al día y la noche

El traje tipo sastre tiene cada vez más presencia en el armario femenino. Se ha convertido en una apuesta infalible en estilismos working o para acudir a ciertos eventos que requieren un punto sofisticado. En ambos ambientes encaja el total look que ha mostrado Rosanna Zanetti (37 años) en su última publicación de Instagram.

Un dos piezas de Amiri, made in Italy, formado por un pantalón y una blazer en color beige, confeccionado en una mezcla de lana con estampado del monograma MA Quad, según detalla la marca en su página web.

La americana presenta una línea recta, ligeramente oversize, con hombros marcados que construyen una silueta arquitectónica. Destaca, además, el detalle de la botonadura en sus mangas. Respecto al pantalón, es de tiro medio y silueta acampanada.

Cabe puntualizar que Rosanna Zanetti se ha mostrado con este dos piezas en una sesión de fotos. Un estilismo de Víctor Blanco.

La modelo lleva la americana abierta y sin ninguna prenda debajo, consiguiendo un punto sensual.

No obstante, en eventos tipo cóctel o en estilismos working girl, es un 10 llevarlo como total look -con la americana cerrada- o con un top básico unicolor debajo de la blazer.

Respecto al calzado, las imágenes no dejan ver la elección de la mujer de David Bisbal (46). Pero por el estilismo y el corte del pantalón, lo ideal es elevar el outfit con un zapato de tacón en colores neutros. El mismo estilo debe seguirse en la elección del bolso y los accesorios.

En este tipo de looks, sobre todo, resaltan las joyas en dorado.

En términos de estilismo, el minimalismo del conjunto permite múltiples interpretaciones. Puede transitar del día a la noche con apenas un cambio de accesorios; adaptarse a contextos profesionales o sociales sin perder identidad.

Esa versatilidad es hoy uno de los valores más apreciados en la moda: prendas que dialogan con distintos momentos de la rutina.

Sobre Amiri

Mike Amiri, quien firma el total look de Rosanna Zanetti, inició su carrera en la moda "creando a mano piezas escénicas únicas para artistas legendarios de Los Ángeles.

Según explica en su web, Amiri "inspirado en figuras conmovedoras y heroicas, el diseñador exploró una sensibilidad: hacerse uno mismo con sus creaciones únicas, adornadas a mano, que inspiraba en las influencias contraculturales de su juventud".

Fundó la firma en 2014 en su ciudad natal -Los Ángeles-. "Con la herencia de sus influencias emergentes en la cultura de la costa oeste, ha forjado su propio camino en el mundo de la moda de lujo", añade.