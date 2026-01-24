El último capricho de Violeta Mangriñán: unas gafas de sol de cristal amarillo de Bottega Veneta que cuestan 350 euros

Violeta Mangriñán (31 años) ha vuelto a demostrar que domina como pocas el arte de convertir cada accesorio en un objeto de deseo.

Su última incorporación al armario no es un bolso ni unas zapatillas virales, sino unas gafas de sol redondas de Bottega Veneta valoradas en 350 euros.

El modelo encaja a la perfección con la estética de lujo silencioso que triunfa esta temporada.

Violeta Mangriñán, en una imagen de sus redes sociales. @violeta

Acetato reciclado

Se trata de un modelo de silueta redonda elaborado en Eastman Acetate Renew, un acetato reciclado en un 27%, que combina moda y compromiso con materiales más responsables.

Las lentes, de poliamida con un 39% de contenido biológico, aportan un punto técnico a un diseño que, a primera vista, destaca por su elegancia italiana y su aire cómodo, muy en la línea de las firmas favoritas de la influencer.

El detalle que marca la diferencia es la emblemática franja con acabado dorado en las patillas, un guiño sutil a la identidad de la casa que convierte estas gafas en un accesorio reconocible sin necesidad de grandes logotipos.

En color Havana/Yellow, el contraste entre la montura tipo carey y el matiz cálido de las lentes consigue ese efecto “buena cara” inmediato que tanto se busca en unas gafas de sol todoterreno.

A nivel técnico, el modelo está pensado para un uso cómodo y prolongado. Sus proporciones equilibradas favorecen especialmente los rostros pequeños y medios.

Fabricadas en Italia, encarnan esa mezcla de precisión y artesanía que Bottega Veneta imprime en sus accesorios más deseados.

Gafas de Bottega Veneta (Código de producto: 841239V2Q301509). Bottega Veneta

Gafas con sello italiano

Fundada en 1966 en Vicenza (Italia), Bottega Veneta se ha erigido como una de las grandes firmas italianas asociadas al concepto de lujo discreto.

Su identidad se apoya en una artesanía de alto nivel y en el cuero trenzado intrecciato, señas de identidad que la casa traslada también a su colección de gafas.

En este ámbito, la marca apuesta por líneas limpias, detalles metálicos casi imperceptibles y una incorporación progresiva de acetatos reciclados y materiales innovadores, en sintonía con un público que valora la elegancia sobria y las piezas concebidas como inversión a largo plazo.

Cabe recordar que, a lo largo del presente 2026, las tendencias en monturas evolucionan hacia una combinación equilibrada de presencia y comodidad.

Las siluetas oversize y geométricas continúan marcando el ritmo, aunque reinterpretadas con proporciones más suaves y estructuras ligeras que facilitan su uso cotidiano.

Y, un año más, la sostenibilidad adquiere un papel protagonista, con un uso cada vez mayor de acetatos bio y reciclados, así como de combinaciones de metal y acetato y diseños pensados para perdurar.

Todo ello convive con referencias retro —carey habana, monturas ojo de gato o guiños a los años setenta y noventa— y con opciones minimalistas y casi imperceptibles, destinadas a quienes buscan un estilo más contenido.

Gafas de sol 'Classic', de Bottega Veneta. Bottega Veneta

Beneficios del cristal amarillo

Por último, recordar un detalle. Las gafas de sol con cristal amarillo, como las que lleva Violeta Mangriñán, ayudan a aumentar el contraste y la nitidez visual, filtrando parte de la luz azul y violeta.

Esto las hace ideales para condiciones de poca luz como días nublados, niebla, atardeceres o conducción nocturna, reduciendo la fatiga visual y el deslumbramiento.

También mejora la percepción de detalles y relieves, aunque no son recomendables para todo el día por poder alterar la percepción del color.

Entre sus beneficios principales están su capacidad para realzar los contornos y detalles, haciendo que los objetos se vean más definidos, especialmente en ambientes con poca luz; y la reducción de la fatiga visual (al filtrar la luz azul, que se dispersa más y cansa la vista, disminuyen el esfuerzo ocular).