Laura Escanes demuestra que la ropa no tiene género con esta sudadera de la sección masculina: cuesta 200 euros

Laura Escanes (29 años) ha escogido Andorra para vivir la mayor parte de este mes de enero. Así, ha ido compartiendo distintas publicaciones en su perfil de Instagram descubriendo sus planes en el país.

De la misma forma que ha sacado a la luz el hotel en el que se ha quedado o la ruta gastronómica que ha seguido, la influencer ha hecho públicos los estilismos que ha lucido.

Como era de esperar, las prendas de abrigo han sido las grandes protagonistas. Y es que la temperatura media en Andorra ronda ahora los cero grados centígrados.

Con el fin de hacer frente a las bajas temperaturas que acontecen en el país vecino, Laura ha escogido una sudadera con capucha de la firma AMI Paris.

La prenda que ha lucido Escanes es bicolor y cuenta con manga raglán. Es decir, destaca como color principal el marrón y el azul marino en los laterales.

Uno de los detalles de la sudadera con capucha que ha utilizado Laura para sus días en Andorra es el número 9 que presenta en una de las mangas, siendo una de las patentes por excelencia de AMI Paris.

Además, lleva impregnado en la espalda la frase place des victoires, que en español viene a significar plaza de las victorias.

Cabe puntualizar que la sudadera que ha vestido la expareja de Risto Mejide (51) se encuentra disponible en la sección masculina de AMI Paris. Así, una vez más, Laura Escanes ha demostrado que la ropa es unisex y no debe ser catalogada por géneros.

Eso sí, ya no hay existencias en la página web de AMI Paris. En su defecto, webs como Farfetch ofrecen la sudadera por poco más de 200 euros. Anteriormente, estaba situada por encima de los 400.

Siguiendo la tendencia sporty chic, la influencer ha combinado la pieza con unos pantalones vaqueros de corte recto. Además, ha optado por llevar unos pendientes de aro plateados y el cabello recogido.

Sobre la firma

Fundada en París en 2011, inspirada por la ciudad desde entonces, AMI es una casa de ropa de lujo para hombre y mujer.

Al igual que Alexandre Mattiussi, su fundador y director creativo, AMI aborda la moda de forma relajada y auténtica, con armarios elegantes y completos compuestos por básicos atemporales.

Capturando la elegancia única y natural de su ciudad natal, AMI difumina los límites entre lo casual y lo chic. Sus valores celebran el amor y la amistad, la inclusión y la diversidad.