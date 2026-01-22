Sassa de Osma abre el álbum de sus vacaciones en la isla a la que solo pueden acceder VIPs y comparte sus prendas favoritas

Sassa de Osma (37 años) está disfrutando de unos días de ensueño en Mustique, la isla a la que solo pueden acceder los más VIP.

La esposa del príncipe Christian de Hannover (40) ha abierto el álbum de sus vacaciones en la idílica isla. Una serie de fotografías que desvelan algunos de sus planes en la playa.

"Agradecida de haber empezado el año en el trópico", ha escrito Sassa en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de algunos de sus estilismos para una jornada de playa.

En primer lugar, la aristócrata ha compartido una instantánea desde la tumbona de una playa. De Osma aparece ataviada con un bikini vintage de la firma Victoria llamado Juan de Dios.

Se trata de un conjunto formado por braguita y sujetador en color verde y estampado trivial.

La braguita de bikini Victoria Vintage presenta una favorecedora silueta de tiro alto con laterales fruncidos para un ajuste suave y estilizado. Reversible para mayor versatilidad, ofrece dos looks en uno.

Femenina y funcional, es una prenda atemporal para la colección de trajes de baño de cualquiera.

Cierto es que no se encuentra disponible a día de hoy. Eso sí, la página web Ounass aún recoge el conjunto por poco menos de 50 euros. Una auténtica ganga, teniendo en cuenta el precio medio de este tipo de piezas.

No es este el único estilismo que Sassa de Osma ha revelado en su último post de Instagram. La peruana se ha mostrado en una de las fotografías ataviada con un estilismo de la firma Johanna Ortiz, una de sus marcas favoritas y a la que recurre constantemente.

El modelo Boundless destaca por la combinación de tonos rojizos y corales y se diferencia de cualquier otro vestido que se le pueda asemejar gracias a su diseño dividido con volantes.

Al igual que el bikini, el vestido ya no se encuentra disponible a día de hoy en la firma Johanna Ortiz. Sin embargo, lo cierto es que hay varias páginas web de ropa de lujo que recogen en su catálogo este u otros modelos similares de la marca.

Sassa de Osma, al encontrarse en la playa, ha combinado ambas prendas con gafas de sol. Ambos modelos son de pasta y destacan por su cristal ovalado. Una de ellas es de color blanco, mientras que la otra está diseñada en negro.