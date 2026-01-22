Ya es oficial: los pantalones barrel han llegado para quedarse y Rocío Osorno ha encontrado el modelo perfecto

Ya es oficial. Los pantalones barrel se han convertido en una de las piezas estrella de la temporada, tal y como han compartido recientemente diversas expertas de moda.

Se trata de un tipo de pantalón con una silueta curvada, ancha en muslos y rodillas -simulando una especie de barril o globo- y que se estrecha gradualmente hacia el tobillo.

En esta ocasión, Rocío Osorno se ha sumado a la tendencia con unos pantalones de Zara de la nueva colección que están arrasando.

La diseñadora sevillana se ha decantado por unos jeans de tiro medio y cintura con trabillas. Cuentan con cinco bolsillos y un cierre frontal con cremallera y botón. Además, destaca sobremanera su diseño con rayas gruesas en color azul.

No es una exageración decir que los pantalones que ha vestido recientemente Rocío Osorno están arrasando.

Al cierre de este artículo, el modelo se encuentra completamente agotado en la página web de Zara y es más que probable que la misma situación se haya producido en tiendas físicas.

Todo aquel que tenga la oportunidad de hacerse con los pantalones de Rocío Osorno una vez se vean repuestos, tendrán que desembolsar un total de 49,95 euros, pues la prenda no ha sufrido rebaja alguna este mes de enero.

Si algo ha demostrado con el paso de los años Rocío Osorno es que su contenido no es el de una influencer más. La sevillana comparte cada día en su perfil de Instagram publicaciones sobre sus estilismos.

Pantalones barrel de Zara.

Ahora, la andaluza ha corroborado su exquisito gusto en la moda con el resto de prendas que ha añadido a los pantalones barrel de Zara.

Osorno ha combinado el modelo de Inditex con un jersey de punto en color gris antracita. Un tono que también ha escogido para su calzado. En concreto, se ha decantado por unas botas de ante de caña alta.

Los accesorios también han sido otros de los puntos fuertes en el estilismo de la diseñadora sevillana. Así, ha escogido unas gafas de sol de pasta negras, un cinturón ancho y un bolso de polipiel.

Además de Rocío Osorno, son muchas las famosas que ya se han rendido a la tendencia barrel, confirmando que este tipo de pantalón ha llegado para quedarse.

Entre las prescriptoras internacionales destaca Hailey Bieber (29), que los ha lucido en clave minimalista con tops ajustados y mocasines, demostrando que el equilibrio entre volúmenes es la clave para acertar.

Bella Hadid (29) también se ha sumado a esta silueta, apostando por versiones vaqueras combinadas con camisetas básicas y zapatillas, en un estilismo de aire noventero.