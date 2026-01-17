Laura Escanes eleva su look invernal con el complemento más 'trendy' del momento

Laura Escanes (29 años) vuelve a demostrar que los complementos pueden transformar por completo un look. La influencer atraviesa un buen momento personal y profesional.

Actualmente se encuentra de viaje de trabajo con varias compañeras influencers y han sido llevadas a la nieve para descubrir un restaurante situado en la cima de una de las montañas de Andorra.

Para esta escapada tan especial, Escanes ha decidido innovar con su estilismo, convirtiendo su look invernal en uno de los más recordados de su armario, al menos para la nieve.

En esta ocasión, la influencer ha puesto en valor los accesorios. Ha elegido un gorro tipo aviador de Zara, una pieza que combina lo más trendy con la funcionalidad y que se ha convertido en uno de los accesorios más top de la temporada.

Laura Escanes con gorro de aviador de Zara. Instagram

Con un precio de 22,95 euros, este diseño confirma que no hace falta una gran inversión para sumarse a las modas del momento con estilo. Además, se trata de un complemento de Zara que es perfecto para las épicas de frío.

El gorro presenta una aplicación efecto pelo, un detalle clave que no solo aporta textura y carácter, sino que también refuerza su función principal: proteger del frío con un plus de comodidad garantizado.

El forro interior a tono asegura una sensación agradable al contacto con la piel, haciendo que el accesorio sea tan cómodo como atractivo.

Además, el cierre frontal con lazada añade un aire retro que recuerda a los clásicos gorros de aviador, reinterpretados ahora desde una perspectiva más actual.

Este tipo de complemento, tradicionalmente ligado a looks invernales más técnicos, se reinventa como un accesorio de moda capaz de elevar estilismos urbanos y desenfadados.

Gorro Aviador Efecto Pelo. Zara

Laura Escanes lo ha integrado con naturalidad en un estilismo casual para la nieve, combinándolo con un abrigo estructurado y acolchado junto a prendas de punto, aportando un toque diferencial que marca la diferencia sin resultar excesivo. El gorro aviador se convierte así en el aliado perfecto para quienes buscan personalidad en sus looks de invierno.

La elección de Laura confirma su capacidad para identificar tendencias y adaptarlas a su estilo personal, siempre equilibrando comodidad y estética.

En definitiva, el gorro aviador de Zara es una apuesta segura para los meses más fríos. Su diseño funcional, el acabado efecto pelo y su precio accesible lo convierten en una opción ideal para quienes desean sumar un accesorio trendy a su armario.