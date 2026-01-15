Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, disfruta de unas vacaciones ideales en Japón con esta sobrecamisa de borreguito

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, en Japón en una imagen reciente.

Michelle Salas (36 años) está viviendo unas vacaciones de ensueño en Japón. Así lo ha revelado ella misma en sus stories de Instagram, confesando sentirse feliz por esta situación.

La hija de Luis Miguel, además, ha compartido el emplazamiento de lujo en el que está hospedándose. Se trata del Higashiyama Niseko Village, a Ritz‑Carlton Reserve, ubicado en Niseko, en la isla de Hokkaido, al norte de Japón.

El hotel de cinco estrellas, sin embargo, no ha sido el detalle que más ha copado el foco en la red social de Michelle. La influencer ha compartido uno de sus estilismos en Instagram y todos han posado la mirada en él.

La primogénita de El sol de México ha optado por un estilismo abrigado. Un look marcado por su prenda de abrigo.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

Salas, consciente de las bajas temperaturas que acontecen en Japón desde hace semanas, se ha enfundado una sobrecamisa de borreguito en color blanco.

La prenda forma parte de la nueva colección de Alo, una de las firmas preferidas de Michelle. Además, se presenta como un auténtico must en el catálogo de la marca.

El diseño de la sobrecamisa destaca fuertemente por su silueta cuadrada extragrande.

Es más, desde Alo advierten que todo aquel que desee hacerse con la chaqueta debe optar por una o dos tallas menos si se prefiere un ajuste más entallado.

Al cierre de este artículo, la sobrecamisa se encuentra aún disponible en la página web de la firma. ¿Su precio? Es posible hacerse con el mismo modelo que ha lucido Michelle por 210 euros entre las tallas 2XS y 2XL.

Michelle Salas, durante sus vacaciones en Japón. Instagram

Además de en blanco, cabe mencionar, está disponible en negro, marrón y azul marino. Cualquiera de los colores, eso sí, es una opción acertada y un absoluto básico en el armario.

El resto del look de la mexicana también ha seguido la misma estela de los básicos. Así, Michelle ha añadido a su chaqueta de borreguito blanca un jersey de cuello alto negro y unos pantalones tipo campana en el mismo color.

Como accesorios, ha optado por un gorro de pelo y unos guantes de piel negros para protegerse del frío. También así ha escogido unas gafas de sol de pasta.

El toque final de su estilismo lo ha aportado el calzado. Michelle se ha subido a unas botas negras ideales para un día de nieve como el que ha vivido recientemente durante sus vacaciones en Japón.