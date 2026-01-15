Las chaquetas de ante son un infalible: este es el modelo de Parfois que ha conquistado a Laura Matamoros

"Hago apuestas y estoy segura de que no os imagináis de qué marca es esta biker". Así titula Laura Matamoros (32 años) uno de sus últimos stories de Instagram.

La influencer ha acompañado sus palabras de una imagen en la que posa frente a un espejo en el interior de un ascensor. Además, ha confesado que la nueva prenda de su armario forma parte de la nueva colección de Parfois.

Se trata de una cazadora de piel de ante en color marrón chocolate que destaca sobremanera por su cuello alto. También presenta una abertura con cierre de cremallera oculto y cierre de botones.

El modelo por el que se ha decantado Matamoros está aún disponible en la página web de la firma. Eso sí, únicamente está disponible online y está arrasando, pues apenas quedan tallas en stock de la cazadora.

Laura Matamoros, en un 'story' de Instagram.

Aquellas afortunadas que encuentren talla aún deberán desembolsar 99,99 euros por la chaqueta de ante de Parfois. En su defecto, la marca ofrece otras alternativas similares, tanto en precio como en diseño.

Laura ha completado su look siendo fiel a la comodidad que tanto suele premiar en sus estilismos. Así, ha añadido unos leggins ajustados en color azul marino y unas botas de caña alta en el mismo tono que la cazadora.

Como toque final, ha escogido un bolso de color gris en tamaño pequeño. Un modelo del que no ha desvelado detalles, pero que puede ser encontrado en firmas comunes.

Las cazadoras tipo biker han venido pisando fuerte en los últimos tiempos y, temporada tras temporada, se consolidan como la prenda estrella de cualquier look, tal y como confirman numerosas prescriptoras de moda en sus propios perfiles de redes sociales.

Matamoros ha demostrado ser una fiel seguidora de las últimas tendencias de moda y no duda en compartir a través de su perfil de Instagram sus principales apuestas a la hora de vestir.

Sobre la firma

Parfois es una marca de moda global establecida especializada en accesorios y ropa femenina.

"Nacimos con accesorios y nos expandimos hasta convertirnos en una marca de lifestyle que celebra la autenticidad y la diversidad".

Y prosigue: "Nuestra misión es inspirar a las clientas a expresarse a través de las últimas tendencias. Desde esenciales atemporales hasta piezas statement".