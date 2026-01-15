La camiseta de rayas de Noniná que ha conquistado a Dulceida y lleva a juego con su hija

Dulceida (34 años) vuelve a marcar tendencia sin necesidad de grandes alardes. La influencer catalana, referente indiscutible del street style nacional, ha demostrado una vez más que los básicos bien elegidos pueden convertirse en auténticos objetos de deseo.

Su última adquisición es una camiseta de rayas de la firma Noniná, el proyecto de moda impulsado por Paz Padilla (56) y su hija, Anna Ferrer (28), que se perfila como una de las prendas más comentadas de la temporada.

Se trata de la camiseta Risca chocolate y rosa, una pieza que combina sencillez, versatilidad y ese punto emocional que caracteriza a la marca.

Dulceida, en sus redes sociales, con camiseta de rayas de la firma Noniná. @dulceida

Madre e hija, conjuntadas

Con un precio de 39,90 euros, la prenda pertenece a uno de los patrones clásicos de la firma, reinterpretado esta vez en una armoniosa mezcla de tonos chocolate y rosa que aporta calidez y originalidad a cualquier estilismo.

La camiseta es de manga larga, con rayas horizontales y logo bordado, un detalle discreto pero reconocible que refuerza su identidad.

Pensada para adaptarse a distintos momentos del día, puede llevarse como sudadera ligera sobre prendas cortas o directamente como camiseta, convirtiéndose en ese básico cómodo que, como promete la firma, "no te vas a quitar".

Dulceida ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para elevar prendas aparentemente sencillas y dotarlas de un aura aspiracional.

Su elección no es casual: la influencer suele apostar por marcas con personalidad, historias propias y un fuerte vínculo con su comunidad. En este sentido, Noniná encaja a la perfección.

La firma de Paz Padilla ha logrado construir un universo propio, en el que la moda se entiende como una extensión del bienestar, la autenticidad y el disfrute de los pequeños detalles.

Tan acertada es la fórmula que su hija, Aria Paul, -fruto de su relación con Alba Paul- también luce una réplica de la camiseta. Madre e hija aparecen juntas en las redes sociales luciendo la misma T-Shirt.

Camiseta Risca en color chocolate y rosa, de la firma Noniná. Noniná.

Una prenda infalible

La combinación cromática de chocolate y rosa resulta especialmente acertada para la temporada. Alejada del clásico blanco y negro, esta versión del rayado aporta un aire dulce y sofisticado a la vez, fácil de integrar tanto en looks urbanos como en estilismos más relajados.

Vaqueros rectos, faldas midi, pantalones de punto o incluso shorts: la camiseta se adapta sin esfuerzo a todo tipo de outfits, convirtiéndose en una aliada infalible del armario cápsula.

Además, su carácter atemporal la posiciona como una compra inteligente. No es una prenda efímera ni ligada a una tendencia pasajera, sino un fondo de armario con personalidad propia.

Esa es, precisamente, una de las claves del éxito de Noniná: ofrecer piezas que acompañan durante años, tanto por diseño como por comodidad.

Con esta elección, Dulceida refuerza una corriente cada vez más presente en la moda actual: la vuelta a lo esencial, a prendas honestas, funcionales y con alma.

Una camiseta de rayas puede parecer algo sencillo, pero cuando el diseño, el color y la historia se alinean, el resultado es una prenda capaz de convertirse en protagonista.