Las zapatillas perfectas para estar por casa las tiene Violeta Mangriñán: de borrego y firmadas por Dulceida

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a demostrar que el estilo y la comodidad pueden ir de la mano. Se puede ser la más trendy y estar cómoda en casa y así lo ha confirmado la influencer valenciana.

Pensar que solo importan las prendas que lucimos de cara a la galería es un error y Mangriñán lo sabe. Ha estrenado uno de los calzados más esperados de su armario y, además, de los más calentitos.

Después de pasar por Las Palmas de Gran Canaria, la influencer ha vuelto a Madrid y ha conseguido volver al trabajo después de las vacaciones. Un calzado versátil y trendy que ya se ha convertido en objeto de deseo de muchas mujeres.

La influencer y empresaria ha apostado por las zapatillas Rustik de la colaboración Dulceida x Krack, un diseño que combina actitud urbana y texturas originales, todo ello con un precio accesible de 49,95 euros. Esto es lo que las convierte en una de las piezas clave de la temporada para cualquier armario.

Las Rustik se presentan como unos zuecos de plataforma de estilo desenfadado, confeccionados en cuero y con un acabado de pelo que aporta un punto de personalidad y originalidad al calzado.

Las zapatillas de Violeta de Krack X Dulceida. Instagram

Esta combinación de materiales no solo resulta atractiva a la vista, sino que también ofrece un ajuste preciso y cómodo, ideal para quienes buscan un calzado que acompañe tanto en jornadas largas como en planes relajados sin renunciar al estilo. Aunque lo mejor es usarlo para estar por casa.

Uno de los elementos más destacados de este modelo es su plataforma de tacón plano, que garantiza una pisada ligera y estable. Esta característica, junto con su diseño ergonómico, las convierte en unas zapatillas perfectas para adaptarse a múltiples situaciones.

Violeta Mangriñán demuestra una vez más su facilidad para sumar a su colección de zapatos una pieza que no solo es tendencia, sino que además combina practicidad y estética. Además, es una buena forma de ayudar a su compañera de profesión, Dulceida (36), quien le ha enviado estas zapatillas.

Estas zapatillas garantizan la perfección en estilos que son más informales y urbanos. Además, se pueden usar con pantalones relajados o faldas midi hasta conjuntos de punto o denim, aportando siempre un toque moderno y actual al look.

En definitiva, las Rustik de Dulceida x Krack se consolidan como una apuesta segura para quienes buscan un calzado actual, cómodo y con personalidad. Con ellas, Violeta nos recuerda que los básicos del día a día pueden ser las piezas más inspiradoras de un look.