El cárdigan de rayas de Marta Pombo arrasa en la página web de Parfois, cuesta 30 euros y solo puede comprarse 'online'

Marta Pombo, en un evento celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre. Gtres

Marta Pombo (33 años) ha compartido recientemente unos stories en Instagram maquillándose.

Frente a un espejo, la influencer ha desvelado algunos de sus consejos más personales sobre su rutina de make up.

Sus seguidores, sin embargo, han puesto el foco en su estilismo.

La mediana de las Pombo ha lucido un cárdigan de punto con rayas que no ha pasado indiferente. Tanto que Marta ha revelado los detalles de su prenda de ropa.

Marta Pombo, en un 'story' de Instagram.

Se trata de un cárdigan que forma parte de la nueva colección de Parfois. Una pieza que destaca por su suave tejido, además de por la combinación de tonos azules y burdeos.

La prenda de punto cuesta 29,99 euros y está disponible entre las tallas S y L. Eso sí, apenas quedan existencias del cárdigan y se encuentra prácticamente agotado.

"Siento deciros que esta chaqueta de Parfois está agotada", ha confesado la influencer en un story de Instagram.

A la prenda de punto, cabe mencionar, le ha sumado unos pantalones vaqueros de corte recto con el bajo doblado.

Las chaquetas como la que ha lucido recientemente Marta se han convertido en los últimos tiempos en un must de la mayoría de mujeres.

De ahí que no resulte extraño que el modelo de Parfois ya se encuentre completamente agotado.

La hermana de María Pombo (31) no ha querido dejar a sus seguidoras sin inspiración.

Así, a pesar de no poder hacerse con el cárdigan de rayas, la influencer ha compartido otra prenda de punto que se ha posicionado como un auténtico reclamo. Un jersey con bordes canalados en distintos colores.

La prenda pertenece a la nueva colección de El Corte Inglés y se encuentra disponible por 29,99 euros. Destaca, entre otros aspectos, por la combinación de tonos burdeos y naranja con blanco.

"Me he comprado este jersey, que no está rebajado, pero es muy cuqui', ha escrito Marta Pombo en un story publicado en su perfil de Instagram.

Sobre la firma

Parfois es una marca de moda global establecida especializada en accesorios y ropa femenina.

"Nacimos con accesorios y nos expandimos hasta convertirnos en una marca de lifestyle que celebra la autenticidad y la diversidad. Nuestra misión es inspirar a las clientas a expresarse a través de las últimas tendencias. Desde esenciales atemporales hasta piezas statement", reza la descripción de la firma de moda.