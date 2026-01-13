La camisa de rayas ha vuelto con fuerza: Victoria, una de las gemelas de Julio Iglesias, lleva el básico imprescindible

Victoria Iglesias (24 años), una de las hijas gemelas de Julio Iglesias (82) y Miranda Rijnsburger (60), ha vuelto a captar la atención en redes sociales gracias a uno de sus últimos estilismos.

La joven, que poco a poco va consolidando su presencia como referente de estilo entre la nueva generación de socialités, ha compartido varias imágenes en las que luce una camisa de rayas que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

El diseño, de estética clásica, destaca por su patrón de rayas finas y su corte relajado, una elección que conecta con la tendencia actual de reinterpretar prendas tradicionales desde un enfoque desenfadado y contemporáneo.

Victoria Iglesias, en una imagen de las redes sociales. @victoriaiglesiasr

Victoria ha apostado por llevarla de forma natural, integrándola en un look de playa que refuerza la idea de elegancia sin esfuerzo hasta en los estilismos más desenfadados.

Y es que, no cabe duda: las camisas de rayas verticales siguen siendo tendencia esta temporada en la moda femenina porque combinan versatilidad y efecto estilizador.

Este tipo de estampado alarga visualmente la silueta, aporta estructura a los outfits y se adapta tanto a propuestas formales como a conjuntos casuales. Además, su carácter atemporal permite que las firmas las reinterpreten cada temporada en nuevos tejidos, cortes y colores, convirtiéndolas en una prenda clave del armario contemporáneo.

Camisa de rayas oversize, de Mango. Mango

La camisa de rayas, una prenda recurrente en los armarios más versátiles, se ha convertido en la protagonista del conjunto gracias a la forma en la que la joven la ha combinado y estilizado.

Modelos similares puedes encontrarlos en tiendas de moda como Zara, Massimo Dutti o Mango (en la imagen), que ofrece una versión oversize en popelín de algodón y cuyo modelo se encuentra rebajado de 39,99 euros a 25,99 euros.

Lejos de recurrir a excesos, Victoria Iglesias ha demostrado que los básicos bien elegidos siguen siendo una apuesta segura, incluso en un entorno tan informal como un paseo con su mascota a orillas del mar.

No es la primera vez que la hija del cantante internacional se convierte en foco de atención por sus elecciones de moda. Tanto ella como su hermana gemela, Cristina Iglesias, han despertado el interés del público por su estilo discreto, elegante y acorde con las tendencias, alejadas de estridencias y con un gusto claramente heredado de su entorno familiar, donde impera la regla del 'menos es más'.

Con esta nueva aparición, Victoria Iglesias confirma su afinidad por las prendas sencillas pero con carácter, consolidando una imagen fresca y sofisticada que conecta con una audiencia joven y cada vez más pendiente de la moda.

Una vez más, las redes se convierten en el escaparate perfecto para mostrar cómo una simple camisa de rayas puede convertirse en el centro de todas las miradas.