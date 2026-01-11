Las originales pantuflas de Rosanna Zanetti son una salvación en los días de frío

Rosanna Zanetti (37 años) tiene un nuevo infalible en su armario. Unas pantuflas de piel de oveja que no se ha quitado en su reciente viaje a Almería.

En sus dos últimas publicaciones, en escenarios distintos y con looks diferentes, la venezolana se ha mostrado con este calzado. Ambos son estilismos de calle, de corte sporty chic.

Lo que confirma que, pese a ser unas pantuflas, también son una opción para salir de casa. Por sus características, además, son una salvación para los días de frío.

El diseño recuerda a unas slippers forradas de pelo, pero se asienta sobre una suela robusta propia de una bota. La marca que las firma, Alameda Turquesa, describe el modelo como unas pantuflas estilo mocasín de piel de oveja.

Llaman especialmente la atención y se alejan de las clásicas slippers por los abalorios que la decoran. "Vibrantes cuentas ensartadas a mano, cordones trenzados de colores y borlas de cuero", explican desde la firma. Una serie de detalles que siguen la identidad de la marca.

El modelo es una alternativa a las clásicas UGG, pero con una estética mucho más llamativa gracias a sus lazos y abalorios.

Rosanna Zanetti luciendo las pantuflas estilo mocasín. Instagram

Una serie de elementos que, según la marca, convierten al diseño en "un clásico zapato de piel de oveja en una pieza de arte coleccionable y ponible. La suela gruesa garantiza durabilidad y comodidad, perfecta para relajarse en interiores o salir con estilo".

El modelo que ha conquistado a Rosanna Zanetti va más allá de un calzado de estar por casa. Es un complemento pensado para salir y proteger de las bajas temperaturas.

Como ha mostrado en sus redes sociales, la mujer de David Bisbal (46) las ha elegido como el complemento de looks básicos con idéntico patrón: vaqueros y jersey.

Tienen un precio de 300 euros y están disponibles desde la talla 35 hasta la 43.

La marca

Alameda Turquesa es una firma familiar que comenzó en 2012 a través de Facebook. "Inspirada en una creación sencilla pero exquisita: una pulsera con pompones hecha a mano por Ana para sus dos hijas. Tras el éxito rotundo, que se viralizaron en línea, se convirtió en una marca de calzado de lujo en 2014", explican en su web.

Es característica por sus adornos de pompones y borlas, que combinan a la perfección la tradición con el lujo moderno.

La marca ha obtenido reconocimiento mundial, con íconos de estilo como Kylie Jenner (28), Bella Hadid (29), Gigi Hadid (30), Cindy Crawford (59), Olivia Palermo (39), Irina Shayk (40), Lily Collins (36), Katy Perry (41), la princesa Alexandra de Hannover (26) o Sofía Vergara (53). Ahora se suma a la lista Rosanna Zanetti.