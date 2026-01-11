Nieves Álvarez encuentra el chaleco de pelo negro más original de invierno: rebajado y disponible también en marrón

El mes de enero trae consigo la vuelta de la temida rutina. Pero también una de las épocas preferidas para los amantes de la moda: las rebajas de invierno.

Son muchas las personas que acuden diariamente a distintas tiendas de ropa en busca de verdaderas gangas, siguiendo, en muchas ocasiones, los consejos de sus influencers preferidas.

Si hay alguien que se ha ganado con creces ser considerada un referente en la moda es Nieves Álvarez (51 años). La presentadora de Flash moda suele compartir en sus redes sociales sus estilismos más destacados. Un hobby que ha incrementado en los últimos tiempos.

Nieves ha sacado a la luz un look compuesto por piezas de la nueva temporada que prometen convertirse en un must en el armario de sus seguidoras. Un outfit básico, pero que ha destacado sobremanera gracias a la prenda de abrigo que ha lucido.

La modelo ha escogido un chaleco de pelo negro de lo más llamativo que pertenece a la nueva colección de The Extreme Collection. Se trata de una pieza confeccionada con mezcla de lana orgánica y alpaca.

Lejos de ser un chaleco negro al uso, la prenda de Nieves Álvarez destaca fuertemente por su lujoso ribeteado de pelo sintético, que añade una opulencia táctil y una distinción inconfundible a la silueta.

Chaleco negro de The Extreme Collection.

Su diseño, además, incorpora dos cómodos bolsillos plastón, fusionando la practicidad con la estética de alta costura.

Otro de los detalles que más destaca es la espalda del chaleco. Desde la página web de The Extreme Collection, describen esto como un auténtico lienzo de arte, pues cuenta con una intarsia meticulosa que revela patrones intrincados a través de una técnica de tejido de múltiples colores.

No son solo sus detalles lo que hacen del chaleco una prenda imprescindible para invierno. También es un aspecto a destacar su precio. Y es que se encuentra rebajado a 189 euros, mientras que antes estaba situado en 269.

Aunque ha sido el chaleco la prenda de abrigo que ha copado el foco, lo cierto es que Nieves ha acertado también con el resto de prendas que han completado su look.

Álvarez ha optado por una camiseta ajustada roja con rayas negras. Además, ha añadido un pantalón vaquero en tono medio de Zara y unas botas negras acabadas en punta.

Como accesorio, la modelo y presentadora ha optado por unas gafas de sol negras y un bolso en el mismo tono que presenta la letra 'T' en la cremallera.