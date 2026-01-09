Confirmado por la 'influencer' María G. de Jaime: las zapatillas Salomon seguirán dominando el 'street style' en 2026

Las zapatillas Salomon siguen dominando el street style. Pisaron con fuerza a finales de 2025 y este 2026 prometen ser un infalible en el armario de las prescriptoras de moda.

Así lo confirma María García de Jaime (29 años), una de las referentes de estilo de nuestro país, con uno de sus primeros looks de año.

En su vuelta a la rutina, la creadora de contenido ha apostado por la comodidad y ha elegido el modelo XT-6 de Salomon en una mezcla de grises y crema. Una paleta de colores básica que combina con cualquier tipo de outfit.

En su caso, ha sido el complemento de un estilismo formado por un vaquero oscuro de corte amplio y camiseta gris de cuello alto, al que ha sumado una chaqueta azul y con un delicado bordado floral de su propia firma, Himba Collection.

Volviendo a los zapatos, se trata de un modelo ideal para looks de ciudad de estilo sporty chic, de puntera redonda, suela plana con goma y cierre con cordón.

Aunque tradicionalmente las Salomon se posicionaron como un calzado deportivo, sobre todo, para el trail-running, hoy también son una apuesta de ciudad. Es un zapato cómodo, que destaca por su amortiguación y durabilidad.

Así, se posiciona como un diseño comodín para jornadas intensas. En el caso de García de Jaime, ha sido la elección para la vuelta al cole de sus hijos tras las vacaciones de Navidad, con parada en casa de su amiga María Pombo (30) para conocer a su hija recién nacida, Mariana.

Tiene un precio de 180 euros y están disponibles desde la talla 36 hasta la 48 por tratarse de un diseño unisex. La firma, además, lo ha creado en otras tonalidades. Predomina, sobre todo, la paleta de colores tierra.

'Boom' por las 'trail-running'

Emily Ratajkowski (34), Bella Hadid (29) o Laura Escanes (29) son otras de las famosas que han sucumbido a las Salomon. Un modelo que forma parte de un boom en el que también tienen protagonismo modelos retro de running y las dad sneakers. Un auge que responde a la nueva máxima de las fashionistas: la comodidad.

Los modelos de trail running combinan estética con funcionalidad y versatilidad. La suma de tecnologías concebidas para la montaña se traduce en una zapatilla capaz de acompañar jornadas intensas sin renunciar a la estabilidad y el confort.

Respecto a la versatilidad, por su diseño y mezcla de colores neutros permite su fusión con diferentes apuestas. Desde un traje sastre, pasando por vestidos fluidos y hasta conjuntos de athleisure.