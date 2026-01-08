Rocío Osorno tiene las botas altas de Zara que toda mujer necesita en su armario en 2026

Rocío Osorno (38 años) ha cambiado las calles de Sevilla por las de Tokio. Después de convertirse en una de las mejor vestidas del pasado 1 de enero, tras compartir su primer look del año, la sevillana ha puesto rumbo al otro lado del mundo.

Acompañada de sus hijos y de Coco Robatto (38), la influencer se encuentra recorriendo algunas de las zonas más emblemáticas de una de las ciudades más fascinantes de Japón. Antes de partir, eso sí, dejó en España uno de sus estilismos más aplaudidos, en el que hubo un claro protagonista: el calzado.

En esta ocasión, la diseñadora e influencer ha apostado por unas botas de tacón de caña alta de Zara, un diseño elegante que se ha consolidado como uno de los grandes favoritos de la temporada.

Se trata de un calzado en color marrón y con un precio de 69,95 euros. Estas botas se posicionan como una opción infalible para elevar cualquier estilismo sin necesidad de una gran inversión.

Rocío Osorno con botas de Zara. Instagram

El diseño de la bota destaca por su caña alta, que estiliza la pierna y aporta un aire sofisticado tanto en looks de día como de noche. El detalle de pespunte en el cuerpo refuerza la estructura del zapato y aporta un acabado cuidado que eleva el conjunto.

Uno de los elementos clave es la tira ancha con hebilla metálica en el lateral, un detalle que introduce carácter y un punto contemporáneo, rompiendo con la sobriedad del diseño y convirtiendo la bota en una pieza con personalidad propia.

Además, se trata de una bota muy funcional. El cierre mediante cremallera con tirador facilita el calce, garantizando comodidad para el día a día. A ello se suma el tacón alto y fino, que aporta altura y estiliza la silueta sin renunciar a la elegancia.

Bota tacón hebilla metálica. Zara

El acabado en punta completa el diseño, alargando visualmente la figura, un recurso habitual en los modelos más favorecedores.

Estas botas de Zara encajan a la perfección con el estilo de Rocío Osorno, caracterizado por una elegancia natural y una cuidada selección de prendas atemporales que dan vida a su armario del día a día.

Son perfectas para ser combinadas con vestidos midi, faldas fluidas o pantalones ajustados y se convierten en un básico imprescindible para los meses de otoño e invierno.

Con esta elección, Rocío confirma que el buen gusto no está reñido con el precio. Estas botas de tacón con hebilla metálica son una apuesta segura para quienes buscan un calzado versátil, actual y sofisticado.