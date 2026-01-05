María García de Jaime reinventa el clásico traje con un 'outfit' de dos piezas que sigue todas las tendencias de la temporada

Hace apenas unos días, María García de Jaime (29 años) ejercía de paje real. La influencer, según relataba en sus redes, aseguraba que, como es habitual, hacía sus compras a última hora. Una sincera confesión con la que han empatizado algunos de sus seguidores, tal y como ha contado la joven empresaria en sus stories de Instagram.

Consciente de que son muchos los que dejan los regalos para el final, María García de Jaime ha recordado que su firma, Himba Collection, es una alternativa para regalar. Sobre todo, para aquellas mujeres que se sienten identificadas con la filosofía de la marca: "Elegancia y estilo único, equilibrio, feminidad, tierra y verdad".

Entre las propuestas de la marca, destaca un conjunto tipo traje de estampado de cuadros, que ha lucido la propia influencer en los últimos días. Se trata de un dos piezas, de pantalón y chaqueta que no solo sigue el print de la temporada. También los colores propios del invierno: burdeos, marrón y azul.

La prenda superior es la chaqueta 'Niba', de manga japonesa, cuello solapa con doble botonadura y espalda con pliegues, confeccionado desde la talla XS hasta la XL y valorado en 219,95 euros.

Respecto al pantalón, es el modelo 'Monkey', a juego con la chaqueta y confeccionado en lana. Es de diseño recto, de tiro alto y ajustado en la parte superior. También ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 139,95 euros.

María García de Jaime luciendo el conjunto de Himba. Instagram

Desde la firma especifican que "la modelo lleva una talla M para efecto baggy", siguiendo así las tendencias de la temporada. Cabe puntualizar que María García de Jaime, según ha confirmado en sus redes, también ha elegido este tamaño. Tanto para el pantalón como para la chaqueta.

Las prendas se venden por separado y pueden combinarse con otras piezas, consiguiendo así diferentes estilismos. No obstante, es un acierto llevarlo como conjunto, como ha hecho María García de Jaime. El total look, además, se ha convertido en un must entre las prescriptoras de moda y en un comodín cuando no sabes qué vestir.

Desde Himba, la firma de María García de Jaime y Tomás Páramo (29), lo describen como el "total look perfecto para un fondo de armario con un toque especial". El matrimonio, así, reinventa el clásico traje con una propuesta que reúne todos los elementos en tendencia.

Respecto al outfit de la influencer madrileña, puntualizar que lo ha combinado con un top básico burdeos, siguiendo la misma paleta de colores del conjunto.