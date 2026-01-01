El marrón chocolate seguirá dominando el 'street style' este 2026: palabra de Gemma Pinto

El Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo, ha sido elegido por Pantone como el color de 2026. Sin embargo, en la moda, el Mocha Mousse, el tono del ya pasado 2025, sigue dominando las pasarelas, el street style y los escaparates.

Las prescriptoras de moda, como Gemma Pinto (28 años), continúan apostando por este tono, que llegó para quedarse y convivir, al menos por un tiempo con el Cloud Dancer.

El boom del marrón chocolate entra en 2026 más consolidado que nunca. Las firmas y creadoras de contenido como la catalana coinciden en un mismo mensaje: invertir en prendas de este color es una decisión inteligente porque seguirá apareciendo en colecciones y campañas este nuevo año.

El marrón chocolate, además, es un infalible de la temporada otoño-invierno, que combina con otros tonos propios de la estación: burdeos, negro o verde botella.

Bajo el título "In the city", Gemma Pinto se muestra en sus redes sociales con un look en el que el marrón chocolate es el protagonista. La influencer utiliza este color como elemento principal y juega con pequeñas variaciones de tono y textura para evitar que el conjunto resulte plano.

La creadora de contenido ha optado por un vaquero básico y de corte recto que ha completado con un jersey marrón y un abrigo oversize de visón en el mismo tono, que le ha aportado volumen al estilismo. Lo ha combinado con unos botines negros -confirmando así que el Mocha Mousse es un tono básico que se acopla a diferentes prendas- y un clásico bolso tipo shopper de Louis Vuitton, que ha llevado al hombro.

Un perfecto look de street style que ha rematado con un maquillaje sencillo en tonos tierra y la melena suelta y al natural. En este estilismo, la ropa ejerce de protagonista.

El 'Mocha Mousse'

Aunque 2025 ha terminado, su color estrella sigue marcando el patrón en la industria de la moda. Se trata de un tono marrón cálido "impregnado de una riqueza innata que apela al deseo de comodidad", según explicó Pantone hace más de un año.

Un color que, además, combina a la perfección con el clásico blanco que marca el 2026. Pantone ha elegido este tono por su "presencia tranquilizadora, su capacidad para inspirar la reflexión y su versatilidad en diversas disciplinas del diseño". Además, por "ofrecer una base abierta para la exploración creativa con el color".