María García de Jaime tiene la camisa de popelina negra con tachuelas plateadas que te eleva cualquier look

María García de Jaime en una imagen de sus redes sociales.

En su último post, María García de Jaime (29 años) vuelve a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los referentes de estilo de la nueva aristocracia digital española.

La protagonista del look es una camisa de popelina negra con tachuelas plateadas de Gimaguas. Una pieza que cuesta 139 euros.

Frente al vestido floral o al punto grueso invernal, habituales en su feed, opta aquí por un guiño más rock.

Esta camisa de Gimaguas es capaz de transformar un vaquero oscuro o un pantalón de pinzas en un look de noche, manteniendo la sobriedad cromática que caracteriza su armario.

Gimaguas, la firma detrás de la pieza, se ha convertido en los últimos años en una de las etiquetas españolas más codiciadas entre el público millennial y Z.

Es una prenda pensada para perdurar en el armario, pero también para fotografiar bien: el brillo metálico dialoga con los flashes y las luces cálidas de interiores, algo que no pasa desapercibido en una era en la que cada look debe funcionar tanto en la vida real como en pantalla.

La camisa de popelina de María García de Jaime.

Nacida en 2018 en Barcelona de la mano de las gemelas Claudia y Sayana Durany -"Gimaguas" significa precisamente "gemelas"-, la marca ha ido construyendo un universo estético reconocible a partir de siluetas relajadas, punto técnico, espíritu vacacional y detalles inspirados en la artesanía.

Sus colecciones se conciben como conversaciones con el mundo: colaboran con artistas y artesanos, reivindican técnicas tradicionales y apuestan por producciones mayoritariamente realizadas en España, con el diseño siempre anclado en Barcelona.

El éxito de Gimaguas se explica, en parte, por esa mezcla de cercanía mediterránea y ambición global que también resuena en el estilo de María García de Jaime.

Lo que comenzó como un proyecto con fuerte acento vacacional -prendas que parecían pensadas para Ibiza, Formentera o la Costa Brava- ha derivado en un armario completo que incluye camisas, tops, abrigos y accesorios capaces de funcionar tanto en un paseo como en una cena en Madrid.