Dulceida propone ir en 'shorts' de terciopelo esta Nochevieja: así es el look de la 'influencer'

Para Dulceida (34 años), la Navidad es una de las fechas más importantes del año y este 2025 lo será aún más. La influencer disfrutará de estas fiestas junto a su hija y su mujer en Barcelona, rodeada de su familia. Sin duda, un momento que siempre quedará para el recuerdo, especialmente después de saber que ha organizado uno de los eventos más destacados del año, con un éxito abrumador.

Los Premios Ídolo se han consolidado como uno de los espectáculos audiovisuales más cotizados por los creadores de contenido españoles, y eso supone una de las mejores noticias del año para la influencer. Y, como buena creadora de contenido, Dulceida no deja de generar contenido hasta el último momento.

La influencer ha propuesto una nueva forma de despedir el año: sexy, atrevida y con un look rompedor. Para Dulceida, el fin de año en España se vive con pantalón corto y medias semitransparentes.

La influencer ha incorporado a su armario unos pantalones cortos de Tezenis que no solo aportan un toque festivo, sino que además combinan comodidad y estilo a un precio muy accesible: 14,99 euros.

Dulceida con un pantalón de Tezenis. Instagram

Los pantalones cortos están confeccionados en terciopelo, un tejido que aporta elegancia y suavidad, ideal para los meses más fríos en los que se celebran las fiestas de fin de año. Su diseño incluye un estampado de rombos brillantes, perfecto para eventos nocturnos donde los destellos y el glamour son protagonistas.

Además, su corte tan corto permite combinarlos con medias, botas o tacones, ofreciendo múltiples posibilidades para adaptarlos a diferentes estilos y ocasiones.

Aunque estos pantalones cortos de Tezenis no están disponibles en todas las tallas a través de la web, se recomienda acudir a tiendas físicas, donde es más fácil encontrar la talla adecuada y ver la prenda en directo. Esta sugerencia resulta útil para quienes desean replicar el look de Dulceida sin sorpresas.

Pantalones cortos de terciopelo con rombos brillantes. Tezenis

Con estos pantalones cortos, Dulceida nos recuerda que la moda de fiesta no tiene por qué ser complicada ni costosa. Un toque de terciopelo, un estampado llamativo y el styling adecuado pueden transformar una prenda básica en un auténtico imprescindible para cualquier celebración de Nochevieja, combinando estilo, confort y diversión en una sola pieza.

Eso sí, este año te acordarás de ella, porque la propuesta de pantalón corto para la última noche del año es atrevida y arriesgada con las bajas temperaturas, pero… ¿quién dijo que fuera fácil ser la más elegante de las fiestas?