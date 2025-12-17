Amelia Bono conquista con un 'look' casual y sofisticado: el jersey rosa de H&M que arrasa esta temporada

Amelia Bono (44 años) ha celebrado el cumpleaños de su padre, José Bono (75), con un look informal que ha conquistado a todos.

La influencer ha elegido una cazadora negra y un jersey en rosa empolvado, con el que se ha hecho viral. No solo por su elección, sino también por el protagonismo que le ha dado a la prenda estrella del estilismo: un jersey de H&M.

Bajo la cazadora, Amelia Bono ha optado por un jersey de punto rosa empolvado que aporta suavidad y luminosidad al rostro, equilibrando el color negro con el toque femenino y actual que da el rosa al look.

Esta prenda, de H&M y disponible únicamente en tiendas físicas, está confeccionada en una mezcla de lana y alpaca, lo que la hace más cálida y con textura.

Amelia Bono con jersey rosa de H&M. Instagram

Cuenta con cuello ancho, puños con vuelta y ribete direccional. Además, la media cremallera frontal no solo aporta un detalle estético interesante, sino que convierte la prenda en muy versátil, perfecta para adaptar el estilismo según la temperatura o el plan del día.

El resultado es un equilibrio entre comodidad y sofisticación relajada, muy acorde con el estilo de Amelia, que sabe combinar prendas básicas para construir looks cuidados y con personalidad.

El rosa empolvado del jersey rompe con la seriedad del negro de la cazadora y aporta una sensación de frescura y delicadeza. Además, ese tipo de cremallera que presenta deja entrever el cuello, reforzando la sensación de naturalidad.

El detalle de los puños con vuelta y el ribete muestran que incluso las prendas más sencillas pueden tener un diseño cuidado y pensado para durar, alineándose además con prácticas de moda más sostenibles, gracias al certificado según el Estándar de Lana Responsable.

Jersey de punto de cuello ancho. H&M

En conjunto, el jersey rosa se convierte en un elemento clave para equilibrar el look, combinando funcionalidad, estilo y feminidad.

Su tejido de punto y su color favorecedor aportan ligereza y modernidad, mientras que los detalles de diseño, como la cremallera y los ribetes, permiten jugar con distintas versiones del estilismo según la ocasión.

Amelia Bono demuestra con esta elección que no hace falta recurrir a prendas excesivamente elaboradas para conseguir un conjunto armónico: basta con elegir básicos de calidad y combinarlos de manera inteligente.

La prenda no solo suaviza y aporta luz al conjunto, sino que refuerza esa estética relajada pero cuidada que define su estilo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la moda accesible puede resultar sofisticada y versátil a la vez.