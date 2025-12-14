Tamara Falcó convierte esta blazer de Cortefiel en el nuevo imprescindible de las fiestas

Tamara Falcó (44 años) ha vuelto a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo más seguidos de nuestro país. En su última aparición en la tertulia de El Hormiguero, la marquesa de Griñón apostó por una blazer perfecta que reúne todos los requisitos para convertirse en la prenda estrella de estas fiestas.

Falcó nunca hace nada sin sentido y eligió esta blazer para brillar en la misma sintonía que su madre, Isabel Preysler (74) que se sentó a su lado en dicha tertulia televisiva.

Ha elegido una americana entallada confeccionada en un elegante tejido de encaje y lentejuelas, una combinación que ilumina cualquier look sin resultar excesiva. Firmada por TFP by Tamara Falcó de venta en Cortefiel y que todas las expertas ya han fichado.

Tamara Falcó con un look de Cortefiel. El Hormiguero

El patrón de este diseño se ciñe suavemente a la silueta, realzando la figura y aportando ese toque sofisticado que Tamara maneja con tanta naturalidad. El diseño incluye un único botón frontal forrado en satén que aporta un acabado lujoso, discreto y muy cuidado, perfecto para elevar cualquier outfit de noche.

La blazer incorpora además bolsillos delanteros de vivo, un detalle práctico y estético que contribuye a mantener la estructura de la prenda sin romper su delicadeza.

El brillo sutil del encaje y las lentejuelas convierte a esta americana en una opción ideal para celebraciones navideñas, cenas especiales y eventos donde se busque un estilismo que destaque sin renunciar a la elegancia.

Su tejido, trabajado con precisión, consigue un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad, permitiendo llevarla durante horas sin perder presencia. En la web de Cortefiel está disponible en prácticamente todas las tallas (salvo la XL, ya agotada), una prueba más del interés que ha generado este diseño tras su aparición televisiva.

Blazer entallada de lentejuelas. TFP by Tamara Falcó

Otro de los grandes atractivos de esta pieza es que forma parte de un total look, ya que Cortefiel ofrece también un pantalón a juego confeccionado en el mismo tejido de encaje y lentejuelas.

Esta posibilidad permite crear un conjunto completo de alto impacto visual, una alternativa moderna y glamourosa a los tradicionales vestidos de fiesta.

Con un precio de 134 euros, la blazer se posiciona como una opción accesible dentro del segmento fiesta, especialmente teniendo en cuenta la calidad del tejido y el acabado tan cuidado que presenta. Un fichaje redondo para quienes buscan brillar estas Navidades siguiendo los pasos de Tamara Falcó.