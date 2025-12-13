Michelle Salas rescata el estilo clásico de Hollywood con un vestido midi de terciopelo negro

Cuando apenas quedan unos días para la llegada de las fiestas navideñas, las búsquedas más populares en Google relacionadas con esta época del año mucho tienen que ver con las prendas de vestir que luciremos en las ocasiones más señaladas.

Así, conceptos como "jeans", "zapatos de invierno", "joyas para regalar" o "vestidos de fiesta" son algunas de las tendencias más punteras de la red. Y es que estos días del año toca sacar lo mejor del armario. O, mejor aún, darse algún capricho y adquirir un atuendo perfecto para cenas y encuentros especiales.

Si, como otros tantos millones de usuarios en el mundo, estás buscando una prenda con la que acertar esta temporada, Michelle Salas (36 años), ha dado con una solución ideal.

Michelle Salas, en una imagen de sus redes sociales. @michellesalasb

Terciopelo y falsos diamantes

La hija del cantante mexicano Luis Miguel (55), que ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes del panorama digital en Latinoamérica, ha vuelto a causar sensación en las redes sociales gracias a su impecable sentido del estilo.

La influencer, modelo y empresaria ha compartido recientemente unas imágenes en las que luce un deslumbrante vestido negro con incrustaciones de falsos diamantes. Un precioso diseño de Ronny Kobo valorado en 678 dólares que ha causado furor entre sus seguidores.

Se trata de un vestido largo de terciopelo, un tejido que la temporada actual ha recuperado como símbolo de sofisticación y glamour nocturno. Unas sencillas sandalias de tacón de color negro completan su sofisticado estilismo.

En este caso, el diseño -disponible en la tienda online de Saks Fifth Avenue- abraza la figura con una caída impecable, aportando una textura rica y luminosa que contrasta con los detalles brillantes que decoran la prenda.

Vestido negro de Ronny Kobo. Saks Fifth Avenue.

Estética clásica de Hollywood

El elemento más llamativo del vestido son, sin duda, los adornos de diamantes de imitación, estratégicamente colocados para crear destellos sutiles pero impactantes.

Estos apliques añaden un toque de lujo clásico que recuerda mucho a la estética hollywoodense en su versión más tradicional y sobria. Eso sí, reinterpretada bajo una mirada moderna y minimalista, característica de la marca Ronny Kobo.

Su elegancia atemporal, su silueta favorecedora y los detalles artesanales elevan el diseño a un nivel superior.

En las fotografías compartidas por Michelle Salas, esta aparece en un entorno elegante y cuidadosamente iluminado, una puesta en escena que refuerza la esencia del vestido.

Su elección de complementos discretos permite que la pieza sea la auténtica protagonista, demostrando una vez más su habilidad para equilibrar tendencias sin caer en excesos.

El look de Salas forma parte de una serie de estilismos recientes en los que Michelle Salas ha apostado por estilismos de noche cargados de personalidad.

Aunque su estilo se caracteriza generalmente por la combinación de prendas básicas con toques de alta moda, en esta ocasión la influencer ha optado por un diseño de gran presencia, ideal para eventos especiales, galas o celebraciones.

La elección no es casual: el terciopelo y los adornos brillantes son dos de las tendencias más destacadas para las fiestas y la temporada invernal. Y ella ha sabido interpretarlas con indudable maestría.