Ficha el 'trench' de Stradivarius que tiene María Pombo y se convierte en el 'must' de la temporada: los detalles

María Pombo (31 años) vuelve a los titulares. Un año más, la influencer se ha convertido en el centro de todas las miradas durante la celebración de los Premios Ídolo, organizados por Dulceida (36) en Madrid.

La ausencia de la familia Pombo en los premios de los creadores de contenido ya es algo muy común; desde su primera edición, no ha pisado estos galardones. Sin embargo, ha aprovechado esta ausencia para compartir contenido en sus redes, en este caso, una publicidad de un coche. Pero, desde EL ESTILO, nos llama la atención su look.

María Pombo ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un look que combina estilo y versatilidad, gracias a un trench largo de Stradivarius que se ha convertido en un imprescindible de temporada.

Esta prenda destaca por su diseño clásico con cuello solapa y mangas largas, rematadas con elegantes trabillas y botones que aportan un toque sofisticado y funcional.

María Pombo con un trench de Stradivarius. Instagram

Los detalles en los hombros, también con trabillas, refuerzan la estructura del trench y le confieren un aire ligeramente militar, sin perder la feminidad que caracteriza a las piezas más deseadas del momento.

Con un cierre frontal cruzado y un cinturón del mismo tejido, esta chaqueta permite ajustar la silueta, marcando la cintura de manera natural y favorecedora, lo que la convierte en una opción ideal tanto para looks de oficina como para estilismos más casuales y urbanos.

Además de su impecable diseño, la chaqueta cuenta con bolsillos de vivo en el delantero, que aportan funcionalidad sin restar elegancia al conjunto. Su largo, que cae de manera fluida sobre la figura, permite combinarla con prácticamente cualquier prenda, desde vestidos midi hasta jeans ajustados, y se convierte en una pieza clave para las capas y superposiciones propias de los meses más frescos.

Trench largo efecto ante. Stradivarius

El trench de Stradivarius, disponible por 49,90 euros, demuestra que el estilo no tiene por qué estar reñido con la accesibilidad, ofreciendo una alternativa de tendencia a clásicos de mayor precio, perfecta para quienes buscan renovar su armario con prendas versátiles y con personalidad.

Este trench se posiciona como una de las opciones favoritas de las influencers para este otoño-invierno, y María Pombo no ha dudado en incorporarlo a sus outfits más comentados en redes sociales.

Sin duda, un básico renovado que combina la elegancia de los clásicos con los detalles modernos que marcan tendencia hoy.