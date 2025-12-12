Las zapatillas de Nuria Roca son ideales para una Navidad campestre: cómodas, resistentes y en tendencia

Nuria Roca (53 años) vuelve a ocupar titulares. En una semana en la que se ha convertido en protagonista por la compra de una nueva casa en el campo, la presentadora ha vuelto a llamar la atención con uno de sus últimos looks.

Durante su reciente escapada rural con sus hijos, la conductora de La Roca ha lucido unas deportivas perfectas para hacer deporte y para el día a día.

Se trata de las New Balance U9060 en color marrón, un modelo que se ha convertido en uno de esos imprescindibles capaces de elevar cualquier look casual sin renunciar a la comodidad.

La presentadora, fiel defensora de las mezclas relajadas pero con intención, vuelve a demostrar que unas zapatillas bien escogidas pueden marcar la diferencia.

En este caso, apuesta por un diseño que combina piel y tejido en el exterior, una fórmula que aporta textura, resistencia y un acabado más sofisticado que el de unas deportivas tradicionales.

Nuria Roca con unas deportivas de New Balance Instagram

Su interior de tela y la plantilla del mismo material garantizan una pisada suave y ligera, ideal para quienes buscan un calzado todoterreno que acompañe durante toda la jornada.

Uno de los puntos fuertes de este modelo que es muy parecido al de la presentadora. La suela de fibra sintética, está pensada para ofrecer estabilidad y un agarre óptimo en diferentes superficies.

No es casualidad que Nuria las haya elegido en un día de lluvia: el diseño está ideado para responder en condiciones más adversas sin perder tracción ni seguridad.

A ello se suma un grosor de relleno específico para proteger del frío, lo que convierte estas zapatillas en una opción perfecta para los meses de entretiempo y de invierno.

En cuanto al diseño, las U9060 apuestan por una puntera redonda, un clásico que garantiza comodidad en la zona delantera del pie, especialmente en modelos pensados para acompañar largas caminatas.

New Balance U9060 - Zapatillas - brown New Balance

La forma del tacón, en cuña y con plataforma delantera, estiliza ligeramente la silueta sin renunciar a la estabilidad característica de New Balance. Este tipo de estructura aporta un extra de altura y una pisada más equilibrada, perfecta para quienes buscan un toque de estilo sin sacrificar el confort.

El cierre mediante cordones y la función transpirable completan un modelo que encaja a la perfección con el estilo urbano y desenfadado de Nuria Roca.

Estas New Balance no solo funcionan como un básico versátil, sino como ese accesorio que puede transformar un look sencillo en uno lleno de personalidad. Puedes conseguirlas en Zalando y tiene un coste de 152 años.

Una apuesta segura para quienes buscan zapatillas prácticas, resistentes y con un punto sofisticado. ¿Las mejores aliadas para los días lluviosos? Probablemente sí.