Kendall Jenner y Calzedonia celebran la llegada de la Navidad con los pantis rojos que más estilizan

Kendall Jenner (30 años) se ha convertido en la nueva protagonista del universo legwear con su papel como embajadora digital de los nuevos pantis de Calzedonia, consolidando la alianza entre una de las tops más influyentes del mundo y la firma italiana líder en medias y pantimedias.

La campaña, centrada en piezas icónicas y en modelos de temporada, busca reivindicar las medias como accesorio estrella de cualquier look, desde el street style más casual hasta las propuestas de noche más sofisticadas.​

La firma apuesta por una narrativa visual en la que las piernas son el centro absoluto del estilismo, utilizando pantis como recurso para alargar la silueta, jugar con el color y añadir textura a looks aparentemente sencillos.

Kendall Jenner con medias de Calzedonia.

Jenner, acostumbrada a marcar tendencia en alfombras rojas y redes sociales, traslada ese mismo lenguaje de moda a una colección pensada para un público amplio pero muy atento a las microtendencias.​

Los nuevos pantis

La nueva propuesta de Calzedonia con Kendall Jenner como embajadora abarca desde medias ultra ligeras y sheer de inspiración clásica hasta modelos con lunares, brillos, encaje y colores intensos que funcionan como auténticas “statement tights”.

Los diseños incluyen pantis negros ultraconfortables de 20 de densidad para el día a día, versiones con topos para un guiño retro y opciones en tonos borgoña y rojos profundos ideales para la temporada festiva.​

Dentro de la selección también hay pantis con detalles de glitter, aplicaciones de strass y acabados satinados que elevan el look sin necesidad de recurrir a prendas recargadas.

La idea es que un simple vestido negro, unos shorts de vestir o incluso un jersey oversize se transformen en estilismos memorables gracias al protagonismo de las piernas.​

El estilo Kendall

La campaña muestra a Kendall Jenner combinando pantis transparentes negros con mini shorts y un jersey de cuello alto en rojo cereza, creando una imagen pulida y urbana perfecta para las fiestas de fin de año.

Pantis de Calzedonia.

En otros looks, las medias de lunares se coordinan con bodys negros de líneas depuradas y stilettos, subrayando un aire sesentero sofisticado que encaja con el revival retro que domina las pasarelas.​

Para las amantes del color, Jenner aparece con pantis borgoña y rojos de la nueva colección, confirmando el regreso de las medias de color como eje del estilismo y no solo como complemento secundario.

Estas combinaciones monocromáticas, en las que las medias se coordinan con chaquetas de cuero o prendas exteriores en la misma gama, refuerzan la sensación de piernas interminables y un efecto total look muy fotogénico.​

Con esta colaboración, Calzedonia reinterpreta las medias como un símbolo de seguridad y autoexpresión, alejadas de la idea de prenda puramente funcional.