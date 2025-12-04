¿Comodidad o elegancia? No es necesario que elijas gracias a este conjunto de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel

La comodidad y la elegancia son dos características fundamentales en la moda. Y es que, ¿por qué elegir? A estas alturas de la película, son numerosos los conjuntos que combinan ambos detalles.

Michelle Salas (36 años), la hija de Luis Miguel (55), ha demostrado su exquisito gusto por la moda durante estos últimos años.

Aunque ha permanecido desconectada de redes sociales estas semanas a causa de una operación, ya ha regresado por todo lo alto. Y lo ha hecho luciendo una serie de estilismos de renombre que no han pasado -ni mucho menos- desapercibidos.

A través de un story publicado en su perfil de Instagram, la hija de El Sol de México ha compartido una fotografía en la que aparece ataviada con un look crema que ha llamado la atención.

Michelle ha escogido dos prendas de ropa de la firma Same Los Angeles. En primer lugar, ha optado por un top de punto de manga larga. Destaca, entre otros aspectos, por los detalles de volantes esculturales que recorren el escote, los puños y el bajo para un contraste impactante.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

El top de Salas está formado por un tejido de punto fino, que ofrece comodidad y se adapta a la figura. El cierre frontal ajustable con lazo añade versatilidad, permitiendo un ajuste personalizado que realza la silueta abierta. Acabada con un delicado ribete en contraste, esta prenda está diseñada para momentos especiales, ya sea en capas o como prenda única.

Toda aquella persona que desee hacerse con el mismo modelo que ha lucido la influencer solamente tiene que echar un vistazo en la página web de la firma Same Los Angeles y la encontrará entre las tallas XS y XL.

¿Su precio? Está situada en 240 euros. Anteriormente, cabe mencionar, se encontraba en 320, por lo que su rebaja es más que agradecida.

Los tonos crema han sido premiados por Michelle Salas en este estilismo. Así, el top de manga larga ha sido combinado con una falda maxi.

Presenta una silueta elegante y larga hasta el suelo, diseñada para una versatilidad sin esfuerzo. Confeccionada en un tejido de punto suave y ceñido, ofrece una caída favorecedora con la libertad de movimiento perfecta.

Ya sea con un top ajustado para un look estilizado o con un traje de baño, esta prenda es imprescindible para cualquier ocasión.

Disponible en la página web de Same Los Angeles, es posible hacerse con ella entre las tallas XS y XL por un precio de 170 euros.