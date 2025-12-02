Judit Mascó tiene el bolso de alma bohemia que no podrás quitarte de la cabeza hasta hacerte con él

Judit Mascó (56 años) está recuperando poco a poco la normalidad tras su rotura de Tendón de Aquiles y su posterior operación. La modelo, que fue intervenida este verano, lleva meses inmersa en su recuperación y es en la naturaleza donde ha encontrado su tabla de salvación.

Desde su accidente, jugando al tenis, que le provocó la lesión ha hecho varias escapadas a entornos rurales para desconectar y conectar con la madre tierra. La última ha sido justamente este fin de semana.

Mascó ha cogido sus bastones de trekking y se ha echado al monte para disfrutar de una larga caminata. "Natura+rehabilitació= Tendó de Aquiles", ha escrito en sus redes sociales junto a una imagen de ella muy sonriente.

Para su ruta entre abetos y montaña, la modelo ha elegido un look acorde con la jornada: vaquero, anorak y botas de trekking para no sufrir ningún percance más.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el bolso con el que ha completado su estilismo. Es un bolso de Antiki Batik, ideal que le ha aportado ese toque de color que le faltaba al estilismo.

Se trata de un diseño de nueva colección bordado de inspiración afgana, que recuerda a las tradicionales alforjas de los pastores. Está totalmente confeccionado de manera artesanal con estampado floral y terminado con piel de cordero tono sobre tono.

Es un accesorio de alma bohemia y muy versátil con el que se pueden crear infinidad de looks.

Es el modelo Sandora, que además de estar disponible en la web de la firma en tonos más oscuros, tiene su versión en chaqueta, en abrigo y en chaleco. Su precio es de 275 euros.

Antik Batik es una marca francesa de moda fundada en 1992 por la diseñadora Gabriella Cortese, conocida por su estilo boho chic y creaciones artesanales inspiradas en técnicas tradicionales de bordado y estampado.