¿Buscas una falda para los eventos de esta Navidad? María Fernández-Rubíes ha dado con este modelo en Mango

Queda menos de un mes para que la Navidad dé comienzo. Previo a estas semanas, hay cenas de gala a las que todas quieren acudir con estilismos de renombre y con los que se puedan vestir acorde a su personalidad.

El papel de las influencers se vuelve así fundamental en estas significativas fechas, pues son muchas las personas que acuden a su creadora de contenido favorita para inspirarse de cara a este tipo de compromisos.

María Fernández-Rubíes (34 años) se ha postulado como una de las instagrammers con más impacto en los últimos tiempos. Así lo confirman los más de 800.000 seguidores que atesora en su perfil social.

Una vez más, María ha compartido a través de su exitoso perfil una idea de estilismo para todas aquellas que necesiten alguna referencia previa. En su caso, Frubies -como se hace llamar en redes sociales-, ha optado en uno de sus últimos looks por una falda midi de lentejuelas.

María Fernández-Rubíes, en un 'story' de su Instagram.

La llamativa pieza de ropa está confeccionada en tejido de lentejuelas y presenta un diseño que le aporta la elegancia que muchas veces se requiere para estas marcadas fechas. Su corte recto ofrece una silueta moderna y versátil.

No es otra que Mango la tienda que firma la falda de lentejuelas de Fernández-Rubíes. Ahora mismo, se encuentra disponible en la página web así como en tiendas físicas entre las tallas XS y XL por un precio de 35,99 euros. Se presenta por lo tanto como una opción estupenda para las navidades.

El resto de piezas del estilismo han sido todo un acierto también. Así, a la peculiar falda le han sido añadidos un jersey básico en color gris y una gabardina de cuero en verde. Eso sí, el complemento ha sido un acierto rotundo en esta ocasión.

María Frubies ha vuelto a confiar en Mango para su accesorio, que ha seguido la misma línea que su trenca. Se trata de un bolso fabricado en su totalidad en piel bovino. Destaca, entre otros aspectos, por su diseño trenzado y su asa de mano.

También así por su tamaño pequeño -ideal para llevar lo esencial- y el cierre magnético que presenta. ¿Su precio? Está disponible en la tienda de ropa por 99,99 euros.

Cierto es que se trata de un precio un tanto elevado para muchas personas de a pie. No obstante, bolsos similares pueden encontrarse en firmas low cost.