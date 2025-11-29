Laura Escanes lleva las joyas doradas que las 'millennials' querrán lucir estas navidades

Laura Escanes (29 años) vuelve a situarse en el centro de la conversación fashion tras aparecer en sus redes sociales luciendo varias joyas doradas que han provocado una oleada de likes entre su legión de seguidores.

Se trata de complementos de la firma Viceroy, una de las marcas españolas de joyería más consolidadas del mercado. Con un look festivo, luminoso y pensado para las celebraciones de diciembre, la influencer ha mostrado su nueva colección para dicha firma, formada por piezas metalizadas que ya anticipan la tendencia estrella de estas Navidades.

“Sintiéndome más yo que nunca”, ha escrito la Escanes en su publicación de Instagram, dejando claro que este estilo encaja de lleno con su identidad actual.

Laura Escanes, con joyas de la firma Viceroy, en una imagen de sus redes sociales. @lauraescanes

Diseño versátil

Las joyas doradas de Viceroy destacan por su diseño versátil, con líneas modernas que combinan con prendas básicas y con estilismos más elaborados.

En esta ocasión, Laura ha apostado por pendientes de corte minimalista (cuestan 40,50 euros), un anillo doble de líneas depuradas (por 35,10 euros) y un brazalete rígido valorado en 58,50 euros en la tienda online y que ya está agotado.

Se trata de una propuesta que mezcla elegancia y sencillez, adaptándose tanto a una cena de empresa como a una fiesta de Nochevieja.

El éxito de estas piezas no es casual. Este año, la tendencia del dorado ha regresado con más fuerza que nunca. El metal cálido, que durante años convivió con el auge del plateado, se ha impuesto en pasarelas, editoriales de moda y colecciones de firmas internacionales.

Según expertos del sector, el oro aporta luz al rostro, favorece todo tipo de pieles y transmite un aura festiva perfecta para los meses de invierno. Además, combina sin esfuerzo con los tonos clásicos de la temporada: negros profundos, verdes esmeralda, rojos vino y blancos invernales.

Laura Escanes, en una imagen de su perfil de Instagram. @lauraescanes

Otra de las piezas estrella de la colección Laura Escanes de Viceroy son los collares finos superpuestos, una de las señas de identidad de la marca.

Están realizados en acero, tienen una cadena ajustable de 125 centímetros, una perla natural removible y dos perlas naturales colgantes fijas. Cada detalle añade un toque refinado y atemporal, ideal para cualquier ocasión. La joya, sin duda, combina sofisticación y delicadeza. Y tiene un precio de 62,10 euros.

Consciente del auge del dorado, Viceroy ha apostado por una colección que juega con el equilibrio entre atemporalidad y tendencia. Sus diseños responden al gusto de una generación millennial que busca piezas con estilo propio, pero también funcionales y fáciles de integrar en su día a día.

La marca, conocida por su larga trayectoria en relojería y joyería, y por su presencia habitual en campañas con perfiles populares del panorama español, refuerza con esta propuesta su papel como referente para quienes desean invertir en accesorios asequibles pero duraderos y de calidad.

Muchas seguidoras de Laura Escanes han comentado ya su intención de apostar por el dorado estas navidades. No faltan quienes han señalado que las piezas de Viceroy son "ideales" o "el toque perfecto" para elevar cualquier atuendo. Con esta aparición, la influencer confirma que, también en el terreno de la joyería, su estilo marca un camino propio.