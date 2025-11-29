El impresionante vestido de terciopelo y con detalle joya de Nieves Álvarez que te enamorará

Nieves Álvarez en un acto público, fechado este mes de noviembre de 2025. Gtres

La modelo y presentadora Nieves Álvarez (51 años) ha vuelto a demostrar por qué es considerada uno de los grandes referentes de estilo en España.

En su último post de Instagram, la madrileña ha compartido imágenes con un espectacular diseño de la firma italiana Elisabetta Franchi, confirmando que su elegancia natural encuentra siempre el aliado perfecto en piezas de alta moda.

El vestido elegido pertenece a la línea Red Carpet, confeccionado en terciopelo y punto, y está disponible en la web de la marca por 660 euros.

Según la descripción oficial de la firma, se trata de un "vestido de noche de terciopelo de talla adherente. El vestido se caracteriza por el cuello alto y los hombros realizados de punto semitransparente".

"Adornado con detalles joya de cadena que iluminan los puños. Con su línea envolvente presenta una falda un poco de sirena que aporta un movimiento sensual".

El vestido Red Carpet encaja a la perfección con el estilo de Nieves Álvarez, caracterizado por la sobriedad, la sofisticación y la capacidad de transmitir glamour sin necesidad de excesos.

La silueta ajustada realza su figura, mientras que el cuello alto y los hombros semitransparentes aportan un aire contemporáneo y elegante.

El vestido que ha lucido Nieves Álvarez.

Los detalles joya en los puños, en forma de cadenas brillantes, añaden un toque de luz que contrasta con la sobriedad del terciopelo, logrando un equilibrio perfecto entre discreción y sofisticación.

La falda con corte de sirena, ligeramente envolvente, aporta movimiento y dinamismo, reforzando la sensualidad del conjunto. Nieves Álvarez ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo y ha trabajado con diseñadores de renombre.

A lo largo de su carrera, Nieves Álvarez ha consolidado una imagen pública marcada por la sofisticación y el buen gusto.

Su apuesta por la moda italiana es recurrente, y no es casualidad que haya elegido a Elisabetta Franchi para una de sus últimas apariciones en redes sociales.

La historia de Elisabetta Franchi

La firma Elisabetta Franchi nació en Italia a finales de los años noventa, fundada por la diseñadora homónima. Desde sus inicios, la marca se ha caracterizado por una visión muy clara: crear moda femenina que combine glamour, sensualidad y elegancia.

Elisabetta Franchi comenzó con colecciones que rápidamente captaron la atención por su capacidad de realzar la figura femenina y por el uso de materiales de alta calidad.

Con el paso de los años, la firma se ha consolidado como una de las más reconocidas en el panorama internacional, presente en más de 60 países y con boutiques en ciudades clave como Milán, París o Dubái.

Sus colecciones abarcan desde vestidos de noche hasta prendas más urbanas, siempre con un estilo sofisticado y con detalles que marcan la diferencia.