Las gafas de Georgina Rodríguez quedan bien con todos los looks de invierno: son de Prada y cuestan más de 300 euros

Un día más, Georgina Rodríguez (31 años) se convierte en una de las mujeres más comentadas del panorama mediático.

La influencer no solo acapara titulares por los ostentosos looks que comparte en sus redes sociales, sino también por su particular estilo de vida y los exclusivos destinos que visita en sus viajes de trabajo.

Gio está volcada en una de sus nuevas facetas: la de youtuber. Rodríguez no deja de mostrar, a modo de reality, todos los rincones que visita, una manera de acercarse a quienes disfrutaban del formato que protagonizó en Netflix y que ahora sigue alimentando a través de sus propios contenidos.

Pero, más allá de sus viajes, es en sus redes sociales donde Georgina exhibe sus estilismos y apuestas de moda del día a día.

En su última publicación, ha mostrado unas gafas que ya se han convertido en un imprescindible en su armario y que las expertas en moda han fichado para completar los looks del resto del año.

Se trata de unas gafas de sol de la firma Prada, sofisticadas y atemporales, que prometen convertirse en tendencia inmediata. Un diseño concebido para proteger del sol y elaborado en acetato, con unos aros curvados y ligeramente facetados que aportan un aire elegante y muy actual.

Georgina Rodríguez con unas gafas de sol de Prada. Instagram

Además, incorpora unas finas patillas realzadas con un delicado detalle tridimensional que representa, de forma icónica, el célebre triángulo de la maison italiana. Un guiño sutil pero reconocible para las amantes de la firma.

En concreto, el frontal de la montura está confeccionado en bioacetato reciclado en acabado carey color miel. Ofrece protección 100% UVA aunque, para quienes busquen funcionalidad extra, no es compatible con lentes graduadas.

Como es habitual en la marca, llega acompañado de un empaquetado exclusivo y cuidadosamente diseñado, que eleva aún más el valor del accesorio.

Está disponible en varios colores y su precio es de 370 euros. Un capricho no apto para todos los bolsillos, pero perfecto para quienes buscan una pieza icónica de Prada.

Gafas de sol Prada Symbole. Prada.

Georgina Rodríguez lo ha lucido con uno de sus estilismos diarios: una camiseta básica negra de la misma firma, jeans de tiro alto y un bolso rojo que aporta el punto clave al look.

Además de las gafas, Gio ha rematado el conjunto con dos relojes de correa dorada y esfera pequeña, y con su anillo de compromiso, que ya forma parte inseparable de su estética.

Un look más en el que la influencer demuestra su habilidad para combinar lujo y naturalidad, integrando los accesorios como piezas clave que elevan y transforman por completo el conjunto.