Ficha el pantalón de cuadros de Gemma Pinto y consigue un look 'comfy' y 'trendy': es de Springfield y está rebajado

El estampado de cuadros viene pisando con fuerza desde que comenzó el otoño. Es el print de la temporada y se ha convertido en un must entre las marcas y entre las presciptoras de moda. Una de ellas, Gemma Pinto (28 años).

La novia de Marc Márquez (32) se ha decantado por unos pantalones tipo de jogger de Springfield que siguen esta tendencia. Un diseño de tiro alto, cintura elástica, con cordón y pernera ancha. Un modelo en color burdeos que da un toque pijamero el al look. Es así una prenda de relax, perfecta para llevar en aquellos días en los que prima la comodidad.

El pantalón está disponible en la web de la marca desde la talla 34 hasta la 44 por 19,99 euros. Un precio inferior al original -29,99 euros- por los días de Black Friday.

Gemma Pinto, embajadora de la firma, lo ha completado con prendas en tonos neutros que no restan protagonimso al pantalón. El jogger, así, se convierte en la pieza estrella de un outfit easy chic.

La influencer, concretamente, ha combinado los pantalones de cuadros con un jersey en color beige y unos botines negros con cordones, que dan un putno urbano.

Para protegerse de las bajas temperaturas se ha decantado por una cazadora marrón -el color trendy del año- con cuello camisero, bolsillos en los laterales, cremallera en el delantero y borreguito en los puños y bajo.

En cuanto a los complementos, ha optado por un bolso a juego con el pantalón, al que da un toque glam con un pañuelo en la misma paleta de colores.

Un outfit llamativo en el que se mezclan tejidos y elementos al que Gemma Pinto ha dado el toque final con accesorios minimalistas. En cuanto a las joyas no ha arriesgado demasiado, optando por pieza clásicas que no restan protagonismo al look. En esta ocasión, la influencer catalana ha apostado por llevar la melena suelta y al natural.

En definitiva, un 10 para lucir en los días de invierno y cuando se busca ir cómoda. La pareja de Marc Márquez, de hecho, asegura en la descripción del post que lo mejor del frío es poder vestir de esta manera: comfy y trendy.

Sus seguidores también le han dado un 10. "Me encanta el outfit", "El look se ve muy cómodo" o "Muy preciosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.