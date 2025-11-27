Corre a Zara para hacerte con el conjunto de estampado floral que Sandra Barneda no se quita

Sandra Barneda (50 años) atraviesa un dulce momento profesional. La periodista se encuentra al frente, una vez más, de La isla de las tentaciones y los datos de audiencia hablan por sí solos.

También hace sonreír a la catalana el ámbito personal. Y es que desde hace años mantiene una sólida historia de amor con Pascalle Paerel, una mujer holandesa de la que presume en ocasiones a través de sus redes sociales.

Precisamente es en su perfil de Instagram donde Barneda saca a relucir su buen gusto por la moda. Así lo ha vuelto a demostrar recientemente.

La presentadora de televisión ha compartido un post en Instagram enfundada en un conjunto de Zara que ya ha acaparado las miradas de todas y cada una de sus seguidoras.

Sandra, así, ha revelado en su perfil una fotografía con una camisa confeccionada en hilatura con mezcla de viscosa y parte de lino.

La pieza destaca, entre otros aspectos, por su cuello solapa de muescas y manga corta. Además, presenta un detalle de bordados florales a contraste con aplicación de abalorios.

Se encuentra la camisa de Barneda disponible en la página web de Zara así como en tiendas físicas entre las tallas XS y XL. ¿Su precio? Es posible hacerse con ella por 45,95 euros.

El pantalón, propio de cualquier conjunto, sigue la misma línea que la camisa. Sobresale por su estampado floral y corte recto, elevando la figura de toda aquella persona que lo porte.

En su caso, tiene un precio de 49,95 euros. Así, el dos piezas en su totalidad tiene un precio cercano a los 100 euros.

No obstante, no es asunto baladí mencionar que las rebajas del Black Friday están a la vuelta de la esquina y este conjunto es un ideal para fichar próximamente.

Ambas prendas ya hablan por sí solas. No necesitan verse recargadas con complementos y accesorios de lo más llamativos. De ahí que Sandra Barneda se haya decantado por un collar con una cruz en color ojo.

La periodista no ha sacado a relucir el calzado que ha escogido. Desde EL ESTILO de EL ESPAÑOL, eso sí, se recomienda unas botas de color negro y caña ancha.

También sería una opción acertadísima usar unas zapatillas deportivas en blanco para todas aquellas que premien la comodidad y quieran seguir vistiendo de lo más elegantes y fieles a su estilo.