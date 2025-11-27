Adelántate al Black Friday y hazte con el nuevo bolso burdeos de Alba Díaz: rebajado y disponible en negro

No hace falta esconderse. Buena parte del país está contando ya las horas para el Black Friday. Este viernes, 28 de noviembre, la mayoría de tiendas españolas ofrecerán las prendas de ropa de su catálogo más baratas.

Previo a este hecho, muchas marcas online ya han dado un paso al frente y han colgado el cartel de rebajas en muchos de sus artículos. Así, ya es posible hacerse con tu jersey, vestido o abrigo favorito por un precio menor.

Alba Díaz (26 años) ha sido una de las que ya ha caído rendida a esta especie de consumismo textil. En su caso, ha encontrado un bolso de lo más ideal y del que ha presumido a través de sus redes sociales.

La hija de Vicky Martín Berrocal (51) ha compartido un story en su perfil de Instagram en el que se muestra con su nuevo accesorio.

Alba Díaz, en un 'story' de Instagram.

Se trata de un bolso de mano burdeos que cuenta con cinturón o hebilla. Además, asas de mano y asa bandolera extraíble y regulable.

Aunque lo firma Bosanova, lo cierto es que Alba ha encontrado su último complemento en la página web de Zalando. Aquí se encuentra actualmente en un precio de 36,99 euros. Anteriormente, cabe recalcar, se situaba en 41,99.

El burdeos es un color esencial en tu armario de cara a los eventos de la Navidad. Sin embargo, toda aquella que prefiera un accesorio más básico puede hacerse con el mismo modelo que ha lucido Díaz en negro.

Bolso burdeos de Bosanova.

Ambas opciones, en este sentido, son un acierto rotundo y un 10 asegurado en tus estilismos.

Dejando a un lado por completo la teoría de que el rosa y el rojo no combinan, la influencer ha combinado su nuevo bolso con un jersey de pelo en un tono rosa pastel. El toque final lo ha aportado uno de sus collares más habituales.

Sobre la firma

Zalando es una plataforma europea de comercio electrónico especializada en moda, calzado y accesorios.

Funciona como un gran escaparate digital donde distintas marcas y diseñadores ofrecen sus productos, permitiendo a los usuarios comprar ropa y complementos desde la comodidad de su hogar.

La empresa destaca por su variedad de estilos, desde moda casual hasta prendas de diseñador, y por su experiencia de compra sencilla e intuitiva.

Con el tiempo, ha ampliado su modelo de negocio para incluir espacios para que marcas y tiendas gestionen directamente sus ventas dentro de la plataforma. Así, Zalando se ha convertido en un punto de referencia en la moda online dentro de Europa.