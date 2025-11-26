Judit Mascó tiene las botas marrones más calentitas para el frío: son de una de las marcas preferidas de la reina Letizia

Judit Mascó (56 años) ha vivido unos últimos meses complicados. El pasado mes de julio, la modelo sufrió un accidente mientras disputaba un partido de tenis. Tras el percance, tuvo que ser operada de urgencia por una rotura del talón de Aquiles.

A lo largo de ese tiempo, Mascó ha utilizado sus redes sociales para compartir las novedades con respecto a su estado de salud. También así ha dado buena cuenta de los estilismos por los que se decanta.

La llegada del frío hace que buena parte del país cambie por completo el interior de sus armarios. Entre estas personas se encuentra precisamente Judit, quien ha revelado los detalles de su look.

La modelo ha compartido en su perfil de Instagram las botas que resumen perfectamente la fórmula de la elegancia y la comodidad. Se trata del modelo SILS de Toni Pons, un diseño confeccionado en nobuk y de estética Wallabee, una de las tendencias más relevantes de esta temporada.

Judit Mascó, en una imagen de sus redes sociales.

Gracias a su interior con un forro interior cálido y ultrasuave, ofrecen el aislamiento térmico que más se aprecia cuando el termómetro no sube, mientras su diseño tipo Wallabee aporta ese aire chic que se ve cada vez más en las calles como respuesta a la ola de frío.

En este sentido, su versatilidad las convierten en la opción perfecta para el après-ski.

El modelo que ha escogido Mascó se encuentra disponible en la nueva colección de la firma Toni Pons entre las tallas 35 y 42. Además, toda aquella que desee hacerse con unas botas iguales tendrá la oportunidad de hacerlo por un precio rebajado.

Anteriormente, el modelo SILS estaba situado en 109,95 euros. Ahora, sin embargo, se encuentra en 87,96. No hay excusa para no sumarse a la fiebre de este tipo de calzado.

Los zapatos y alpargatas de Toni Pons destacan por ser modelos hechos a mano de forma tradicional y utilizando materiales naturales y de la máxima calidad.

Tal y como reza en su perfil de LinkedIn, "ofrecen una amplia gama de alpargatas de calidad y made in Spain para todos los públicos, además de colecciones de calzado invernal y complementos".

A lo largo de su trayectoria, varios han sido los rostros reconocidos que han confiado en la marca catalana. La reina Letizia (53) o Pippa Middleton (42), la hermana de la princesa de Gales, son otras de las celebridades que se han lucido en alguna ocasión modelos de calzado de Toni Pons.