La capa de lana arrasa de nuevo: María Pombo lo sabe y lleva el abrigo que nunca pasa de moda

El poncho -o su versión más urbana, la capa- vuelve a posicionarse como una de las prendas estrella del otoño. María Pombo (31 años) no ha tardado en demostrarlo.

La influencer, que convierte en tendencia prácticamente todo lo que toca, ha compartido en sus redes sociales su último look, confirmando que esta pieza clásica regresa con fuerza y, además, en clave sofisticada.

La creadora de contenido ha escogido la Capa Will, de la firma Antik Batik, un diseño artesanal que se ha convertido en objeto de deseo inmediato entre sus seguidoras.

María Pombo, en una imagen de sus redes sociales. @mariapombo

La prenda, que tiene un precio de 465 euros, se caracteriza por su cuidada confección y su estética atemporal. Está realizada en una mezcla de lana que aporta calidez y ligereza a partes iguales, perfecta para los días fríos sin necesidad de recurrir al abrigo tradicional.

De corte suelto y fluido, la capa presenta un cuello de camisa clásico y un cierre con toggles de lana. Un guiño a la tradición que convive con detalles bohemios icónicos de la marca francesa.

Las aberturas laterales para los brazos garantizan comodidad y movimiento, mientras que su bordado floral en tono burdeos, cosido a mano tanto en el frontal como en los laterales, añade un toque folk muy característico de Antik Batik. El diseño se remata con acabados ribeteados que aportan un extra de definición y estructura.

Capa Will, de la firma Antik Batik. Antik Batik

Fundada en París en 1992 por la diseñadora Gabriella Cortese, Antik Batik es una firma que bebe de influencias artesanales de distintas culturas del mundo, especialmente de la India, Indonesia y América Latina.

Las colecciones de la firma están marcadas por una estética bohemia, luminosa y femenina, donde predominan los bordados tradicionales, los estampados hechos a mano y los tejidos naturales.

A lo largo de sus 33 años de vida, la marca Antik Batik se ha hecho un hueco entre quienes buscan prendas con alma, así como piezas atemporales y confeccionadas de manera ética que combinan confort con un estilo único.

Como suele ocurrir con casi todos los estilismos que comparte María Pombo, las reacciones no se han hecho esperar. Su legión de followers ha aplaudido la elección con comentarios como “Te sienta bien el mood elegante”, “guapísima”, “me encanta” o “estás espectacular”.

Con este nuevo (y aplaudido) outfit, María Pombo confirma que la capa vuelve a estar en lo más alto del radar fashion. Y, a juzgar por cómo lo lleva ella, promete quedarse toda la temporada.

Como apunte final, recordar que la capa es una de las prendas más antiguas de la historia de la vestimenta.

Su origen se remonta a la Grecia antigua, donde se usaban prendas como el chlamys o el himation, telas amplias que se colocaban sobre los hombros. O a la antigua Roma, en las que el lacerna o el paludamentum eran las capas habituales entre soldados, generales y ciudadanos.

Durante la Edad Media, la capa se consolidó como una prenda masculina indispensable, sobre todo entre caballeros, nobles, reyes y líderes militares. Más allá de la protección contra el frío, era sinónimo de estatus.

Las mujeres empezaron a incorporarla de manera significativa a partir del siglo XVII. Pero no fue hasta los siglos XVIII y XIX cuando la capa femenina se popularizó. A comienzos del siglo XX su uso empezó a ser generalizado. Era la prenda más elegante con la que asistir al teatro, eventos nocturnos o paseos al aire libre, como ha hecho ahora María Pombo.