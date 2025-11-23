Susana Molina se rinde a la firma que arrasa entre la generación Z con un polo de rayas unisex: su 'look comfy'

La firma española Eme Studios se ha convertido en una de las favoritas de los jóvenes. También en un must entre las influencers cuando buscan -o pueden- vestir cómodas y con un estilismo deportivo. Lejos de photocalls y eventos que requieren de outfits glamourosos, esta suele ser su apuesta segura.

María Fernández-Rubíes (34 años), María Pombo (31) o Laura Matamoros (32) se han rendido a esta marca. También Susana Molina (35), quien recientemente se ha mostrado con un polo de rayas unisex.

La creadora de contenido ha elegido la 'Sweet Navy Knit Polo', inspirada en los polos de rugby. Un diseño de rayas azul marino, blanco y rojo —tres de los colores de la temporada y entre los más típicos de la firma— con tres botones en el cuello, que bien puede lucirse como camiseta o tipo jersey, tal y como ha hecho Susana Molina.

Tal y como revela la web de la firma, es un modelo unisex. Está disponible desde la talla XS hasta la XXL y tiene un precio de 79 euros. La marca también lo ha diseñado en una mezcla de azules, en burdeos y en amarillo con verde. Como la mayoría de los diseños de la marca, el polo lleva en el centro su logotipo.

Un diseño de estética relax que Susana Molina ha elegido para completar un look comfy, perfecto para el fin de semana. De hecho, tal y como ha comentado en sus redes sociales, la que fuera concursante de realities se ha decantado por este outfit para un "domingo de vuelta a casa". Es así, una inspiración para llevar en los próximos viajes de cara a la Navidad.

La influencer ha lucido el polo de Eme Studios sobre una camiseta básica blanca y un vaquero tipo baggy. El toque más glam lo ha conseguido con su melena, peinada con unas ligeras ondas.

Sobre la marca

Eme Studios es una firma made in Spain, de moda urbana y conocida por su ropa de estilo streetwear. La fundó un grupo de amigos en Elche en 2017 y en poco tiempo se ha convertido en una de las favoritas de los jóvenes. También ha ganado terreno en el armario de las influencers patrias.

"Queremos que puedas ver cada detalle, entiendas lo que significa para nosotros y después darte la oportunidad de darle el significado que te transmita. Queremos entretener, romper las normas sociales, pero no es que seamos unos delincuentes, simplemente vemos las cosas de forma diferente", explica la marca desde su página web.