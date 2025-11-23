Michelle Salas disfruta de su primera salida tras una operación de rodilla con esta chaqueta blanca de satén

Michelle Salas (36 años) se ha sometido recientemente a una operación de rodilla, tal y como ella misma ha desvelado a través de sus redes sociales. Ya en casa, la hija de Luis Miguel (55) ha comenzado a retomar poco a poco la rutina.

Su día a día no se entendería sin el contenido que saca a relucir en sus redes sociales. Ahora, centrada en su proceso de recuperación, ha vuelto a compartir en su perfil de Instagram los detalles de los estilismos por los que se decanta.

"Ayer fue mi primera salida desde la operación y estoy preparada para regresar", ha escrito en uno de sus últimos stories la hija de El Sol de México. Unas palabras que ha acompañado de un selfie en el que se aprecia un ideal estilismo.

Salas ha apostado todo al blanco en su outfit. Una chaqueta, unos pantalones, un bolso y unos zapatos han compuesto su total white look. No obstante, ha sido la primera de las piezas la que ha conseguido llevarse todas y cada una de las miradas.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

La creadora de contenido en redes sociales ha optado por una chaqueta blanca de satén con mangas abullonadas. En concreto, se trata del modelo Amoako de la firma Destree.

El sitio web de la marca define la cazadora que ha escogido Michelle Salas como una reinterpretación contemporánea de la moda de los años 50, que refleja nuestro compromiso con la elegancia moderna y la inspiración artística.

Destaca, entre otros aspectos, por el cuello mao y cintura entallada, creando una silueta escultural que refleja nuestra estética distintiva. Está disponible en la web de la firma entre las firmas XS y L por un precio de 450 euros.

El resto del estilismo de Michelle ha seguido la misma línea del blanco. Así, ha combinado la chaqueta de Destree con unos pantalones de traje. El toque final del outfit, sin embargo, lo ha aportado el calzado.

Y es que ha sumado a su estilismo unos zapatos de tacón acabados en punta que prometen convertirse en un absoluto must de cara a los eventos más destacados de la temporada.

Sobre la firma

La marca de ropa Destree, fundada en 2016 por Géraldine Guyot y Laetitia Lumbroso, es una marca de moda francesa con un estilo cosmopolita, elegante y atemporal. En su colección de ropa para mujer se encuentran pantalones rectos con sofisticados estampados y chaquetas femeninas con mangas abullonadas y cierre clásico de botones.