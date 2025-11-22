Marta Lozano confía en la colección de María Fernández-Rubíes con Redondo Brand y luce este espectacular abrigo

El pasado mes de septiembre, María Fernández-Rubíes (34 años) lanzó al mercado su nueva colección de ropa de la mano de la firma española Redondo Brand. Una colaboración que, tal y como ella misma desveló entonces, "premia el poder femenino y la sofisticación sin esfuerzo".

Desde el primer momento en que la influencer desveló los detalles de las prendas de ropa, las redes sociales se vieron inundadas de un sinfín de compañeras de profesión vistiendo piezas de la colección.

Unas semanas atrás, María Pombo (31) compartió un selfie ataviada con una cazadora corta de polipiel ideal para llevar cruzada. En concreto, se trataba del modelo Alanis.

Ahora, ha sido Marta Lozano (30) quien ha compartido una pieza de ropa de la colección de Fernández-Rubíes con Redondo Brand. En esta ocasión, se ha decantado por un abrigo confeccionado en polipiel de gran calidad en color topo.

Destaca, entre otros aspectos, por su imponente maxi cuello y puños de pelo al tono. Ambos detalles, en esta línea, aportan volumen y un aire de lujo contemporáneo.

Marta Lozano, en un 'story' de su Instagram.

El modelo recibe el nombre de MARIAH. Entre sus características sobresalen su cierre frontal con botones forrados en el mismo material. Además, un cinturón para ceñir la cintura y resaltar la silueta.

Nadie puede poner en duda que se trata de una prenda icónica que eleva cualquier look y convierte cada aparición en un momento destacado.

El modelo que ha escogido Lozano se encuentra disponible en la página web de Redondo Brand entre las tallas S y XL por un precio de 249 euros.

Aunque apenas se aprecia el resto del estilismo, se puede apreciar que Marta ha combinado el abrigo con un jersey de cuello alto en un tono blanco crudo. Una apuesta ideal, teniendo en cuenta el frío que acontece en buena parte del país.

Sobre la colección

La nueva colección de María Fernández-Rubíes x Redondo Brand parte de una complicidad real entre la influencer y el diseñador Jorge Redondo, una amistad que se ha transformado en un proyecto creativo genuino.

Lo que comenzó como una colaboración natural se convierte ahora en una propuesta de moda pensada para el día a día, pero con el sello sofisticado de Redondo.

En cuanto al estilo, esta cápsula apuesta por un enfoque casual elevado: prendas relajadas pero cargadas de carácter. Se incluyen abrigos estructurados de impacto, trenchs con detalles de pelo, denim con detalles artísticos y piezas de ante marrón que aportan textura y alma otoñal.