María Pombo tiene el bolso perfecto para el día a día: negro, trenzado, pero no apto para todos los bolsillos

María Pombo (31 años) tiene claro que todo lo que se pone se convierte en objeto de deseo para las millones de mujeres que cada día están atentas a sus outfits.

En una tarde de amigas, con su inseparable María G. de Jaime (28), la influencer ha dejado al descubierto una de las piezas más impresionantes de su armario: un bolso negro trenzado de la firma Bottega Veneta.

Se trata de un bolso de hombro de piel flexible con motivo intrecciato, o lo que es lo mismo, trenzado. Con una silueta redonda y un emblemático nudo, que se puede ver en más diseños de la marca, es el complemento perfecto para hacer que un look llame la atención.

María Pombo con un bolso de Bottega Veneta. Instagram

El bolso cuenta en su interior con un compartimento y cierre de cremallera para garantizar la seguridad del diseño. También es importante destacar que es de piel de becerro en color negro y sus acabados son perfectos, tanto es así que las piezas metálicas en color plateado le dan un toque de luz al diseño.

Además, se trata de una pieza confeccionada en Italia y es elegible para el Certificate of Craft que la marca propone.

Eso sí, no es una prenda que esté al alcance de todos. Los precios de estas piezas únicas alcanzan altos costes, no solo por política de marca, sino porque se convierten en piezas únicas de un armario que llamará a la calidad. En este caso, este bolso de Bottega Veneta tiene un coste de 4.100 euros y está disponible en tres colores diferentes y texturas.

Bolso Jodie. Bottega Veneta

Para María Pombo, este complemento es un básico del día a día que eleva sus looks, ya que no importa si lo llevas con vestido largo o pantalón vaquero y botas. Es perfecto para usar como uno de los complementos estrella de la temporada.