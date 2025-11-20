Un blazer militar puede dar un giro de 180 grados a tus 'looks': palabra de Chiara Ferragni

Los blazers se han convertido con el paso de los años en una pieza fundamental en el armario de buena parte de la sociedad.

A pesar de que durante tiempo han sido consideradas piezas para hombres, lo cierto es que son muchas las mujeres que las utilizan a diario.

Chiara Ferragni (38 años) ha demostrado a través de sus redes sociales ser una auténtica fanática de las americanas.

Es en su perfil de Instagram donde saca a relucir sus mejores estilismos. Una serie de looks que sirven de inspiración a sus miles de seguidoras para el día a día o para eventos de gala.

Chiara Ferragni, en una imagen de sus redes sociales.

En uno de sus últimos stories, la italiana ha compartido un selfie frente a un espejo que ha desvelado los detalles de su outfit. Ferragni ha premiado en su estilismo el azul marino, aunque ha sido su chaqueta lo que ha conseguido llevarse todas las miradas.

El modelo por el que se ha decantado Chiara forma parte de la nueva colección de WeWoreWhat. Está confeccionada en suave sarga de algodón y destaca por su inspiración militar. Además, cuenta con cierre de botones a presión y un ribete de terciopelo.

El corte entallado con peplum alargado estiliza la silueta de toda aquella persona que lo porte. Incluye, además, cuello con banda de terciopelo, costuras princesa y bolsillos con solapa y cierre de botones a presión.

La firma WeWoreWhat ofrece en su página web el blazer que ha lucido la empresaria italiana entre las tallas XXS y XXL. ¿Su precio? Está disponible por 174,86 euros, aunque lo cierto es que son escasas las unidades que quedan en stock a día de hoy.

Como se aseveraba anteriormente, Ferragni ha premiado los tonos sobrios en su look. Así, su americana ha sido combinada con unos vaqueros de tiro alto y tono medio. Si bien no ha desvelado a qué firma pertenecen, lo cierto es que este tipo de modelos se encuentran disponibles en tiendas tradicionales.

En cuanto al cabello y el maquillaje, la naturalidad ha sido llevada por bandera. Chiara, una vez más, ha optado por dejar su rubia melena suelta y un makeup de lo más minimalista.

Sobre la firma

WeWoreWhat es una firma de ropa fundada por la influencer de moda Danielle Bernstein, quien lanzó primero el blog y la cuenta de Instagram homónimos en 2010.

La marca, que comenzó vendiendo monos, ahora ofrece una amplia gama de ropa y opera como un negocio directo al consumidor y de venta al por mayor.