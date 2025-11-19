Así puedes conseguir el bolso vintage de Christian Dior que Violeta Mangriñán tiene en su armario

Violeta Mangriñán (31 años) ha estrenado una auténtica reliquia de una de sus firmas fetiche. La influencer ha vuelto a acertar con uno de los accesorios más exclusivos de su colección, una pieza que ha incorporado a su día a día y que invita a reflexionar sobre la moda circular y el valor de dar una segunda vida a prendas y objetos de lujo.

Mangriñán, que hace ya más de ocho años se convirtió en un rostro relevante del panorama audiovisual, es hoy una de las creadoras de contenido más influyentes de España.

Ha sabido reconducir su presencia en redes sociales, dejando atrás su pasado televisivo sin renegar de él, y consolidándose como embajadora de marcas tan prestigiosas como Dolce & Gabbana o Victoria’s Secret. Firmas que han marcado un antes y un después en su trayectoria profesional.

Desde entonces, los looks y las piezas que elige se convierten rápidamente en un éxito. En esta ocasión, la influencer ha decidido estrenar un tesoro de su armario: un bolso Dior vintage de hace 20 años, una pieza única y ya descatalogada que no se encuentra en tiendas.

Para Violeta, hacerse con uno de estos accesorios era un sueño que por fin ha podido cumplir. Tal y como ella misma confesó, lo compró de segunda mano y no había sido hasta ahora cuando lo ha estrenado para integrarlo en sus estilismos diarios.

El bolso vintage de Dior que Violeta Mangriñán tiene en su armario. Instagram

El diseño en cuestión es el bolso bowling de Christian Dior confeccionado en la icónica lona oblicua en color burdeos. Aunque está totalmente agotado en las boutiques oficiales, puede localizarse en páginas de lujo de segunda mano como Vestiaire Collective.

Allí, de hecho, hay un modelo idéntico -mismo tamaño, color y estampado que el de Mangriñán- que es accesible para muchos bolsillos.

Según la descripción de la web, el exterior está en "perfecto estado, impecable gracias a su conservación en un lugar seco y con relleno de papel de periódico". El interior, en cambio, presenta "signos de uso", tal y como detalla su actual propietaria.

Pero lo verdaderamente interesante de este tipo de adquisiciones es la historia que guardan detrás. En este caso, Alice -vendedora francesa del accesorio- explica el origen del bolso: "Mi abuelo trabajaba en la casa por aquel entonces y tengo muchos artículos de piel de Dior, algunos de los cuales me resultan difíciles de usar y me gustaría darles una nueva vida".

Sin duda, se trata de una pieza que destacará en cualquier look y que eleva al instante cualquier estilismo. Violeta Mangriñán vuelve a demostrar su talento para mezclar moda de lujo con su estilo cotidiano, reivindicando el encanto y el valor de los accesorios con historia.