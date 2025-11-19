Copia este mono de estampado floral de Gema López: es de su firma de ropa y cuesta menos de 80 euros

Un mono te puede salvar de un apuro. De ahí que sea muy importante escoger un modelo versátil a la par que combinable con los accesorios de tu armario.

Si hay un estampado que destaca por encima de cualquier otro en la temporada otoñal es el floral. Vestidos, faldas o pantalones se ven envueltos en diseños de este tipo. En la mayoría de ocasiones, cabe destacar, prendas atemporales que sirven de base a muchas creadoras de contenido.

Gema López (54 años), en esta línea, ha compartido recientemente un mono que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores de Instagram. Según ella misma ha desvelado en un post, se trata de un tipo de ropa que le apasiona y que en su armario no falta.

La colaboradora de televisión se ha decantado por un mono de estampado floral. Se trata de un modelo mani de pernera ancha y manga larga con puño ancho.

Además, destaca sobremanera por su cuello camisero, cuerpo abotonado, bolsillos laterales y cordón para ajustar la cintura. Una apuesta irresistible de cara a esta época.

Una vez más, Gema ha confiado en su firma de ropa, Ne&Nu. Así, todo aquel que lo desee podrá hacerse con el mismo mono que ha lucido la periodista con un simple click en la página web de la marca.

El mono que ha lucido López se encuentra disponible entre las tallas XS y L. ¿Su precio? Está situado en 73,75 euros. Además, no es asunto baladí mencionar que la web de Ne&Nu ofrece modelos similares a este. Todos ellos, eso sí, tienen un coste económico muy similar.

Gema López ha combinado el mono verde de estampado floral con unos botines de ante en marrón. Una opción ideal y acertada, teniendo en cuenta la época otoñal que acontece.

Los complementos han sido otro de los aciertos del estilismo de la comunicadora. Su elección se ha centrado en el minimalismo, pues no ha dudado en añadir a su mono con estampado floral joyas plateadas.

Sobre la firma

Ne&Nu es una marca de ropa estilo boho en la que la colaboradora del extinto Sálvame figura como administradora única.

"Porque hay personas que aparecen en tu camino en el instante preciso y te aportan la sensación de haber estado siempre junto a ti y te enseñan a ver lo que tú no has visto", se puede leer en la web.