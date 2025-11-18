Chiara Ferragni tiene nuevo bolso favorito: el Chanel 25 de 5.800 euros que no se quita

Aunque es una pieza de lujo, Chiara Ferragni (38 años) ha convertido su nuevo bolso Chanel en un complemento todoterreno.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, en repetidas ocasiones, la influencer se muestra con el modelo Chanel 25 pequeño, valorado en 5.800 euros. Un diseño en color negro, confeccionado en piel de ternera granulado y metal dorado. Una combinación de materiales que aporta estructura y una textura ligeramente más relajada que el acolchado histórico de la firma francesa.

El modelo forma parte de la colección Prêt-à-Porter Otoño-Invierno 2025/26 de Chanel, en la que "se revisita los códigos emblemáticos de la maison con un juego de volúmenes y superposiciones, creando un allure en movimiento", según explican en su web.

Chiara Ferragni lo ha llevado como complemento en sus últimos viajes de avión, en algún paseo por la ciudad de Milán y hasta en planes gastronómicos.

Así, la influencer italiana lo ha combinado con estilismos muy distintos: desde looks urbanos con denim premium hasta outfits más pulidos de corte business chic. En cada caso, el bolso actúa como punto de equilibrio: lo suficientemente sobrio para no robar protagonismo, pero lo bastante potente para elevar cualquier conjunto.

De esta manera, la empresaria no solo confirma que el Chanel 25 es un must en su armario. También que combina con un sinfín de estilismos y que es apto para diferentes actividades.

Del bolso también destacan sus dimensiones, pensadas para la mujer actual. El modelo es lo suficientemente espacioso para llevar los objetos del día a día. A su vez, mantiene la estética glam de un clásico Chanel.

Además, cabe poner el foco en su color. El negro con metal dorado es atemporal y se adapta a múltiples estilismos. La piel de ternera granulada aporta textura y evita que sea demasiado brillante, lo que lo hace que sea más combinable en el día a día.

Como bien ha confirmado Chiara Ferragni, el Chanel 25 es una inversión y una de esas piezas que perdura para siempre en el armario. Funciona con un traje de sastrería para la oficina, con jeans y blazer para un look más relajado, o como pieza destacada para una cena sofisticada. La clave está en dejar que el bolso sea protagonista, sin sobrecargar con otros accesorios excesivamente llamativos.

Cabe puntualizar que Chanel ha confeccionado el mismo modelo en otros colores y tejidos. Si bien el de Chiara Ferragni es un clásico, por su color neutro, la maison también ha pensado en las más arriesgadas. Así, lo ha creado en dorado o celeste.

En la paleta de colores básicos también destaca el marrón o una mezcla entre negro y tejido de lana.