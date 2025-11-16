Bea Gimeno se rinde a la nueva colección de María Pombo con Agatha Paris: los dos accesorios infalibles que elevan sus 'looks'

La colección de María Pombo (31 años) con Agatha Paris ya es un must entre quienes buscan accesorios únicos para completar sus estilismos. Una propuesta que se renueva cada temporada siguiendo las tendencias del momento. La última, especialmente, ha conquistado a su amiga Bea Gimeno (29).

La joven influencer se ha mostrado en sus redes con dos de las piezas que forman parte de esta nueva colección, denominada 'Be'. Unos pendientes y un earcuff que asegura no quitarse. "Suben cualquier look", ha comentado Bea Gimeno en sus stories de Instagram.

Concretamente, ha elegido los pendientes 'Criolla' en color plateado. Una pieza tipo aro que puede funcionar con estilos minimalistas y relajados como el que ha llevado Gimeno. También con outfits más llamativos y trendy. Están valorados en 60 euros y además, se venden en color dorado.

Para potenciar todavía más el look, la influencer ha elegido otra de las piezas que más destaca en esta nueva colección de María Pombo. Un earcuff, también en plateado, y con una textura similar a la de los pendientes.

"Este accesorio es tendencia absoluta y te va a salvar de todo. Un fondo de armario que aportará un toque chunky definitivo a tus outfits", aseguran desde la web de Agatha Paris. Tiene un precio de 40 euros y además, como el resto de piezas, puede adquirirse en dorado.

Asimismo es tendencia absoluta combinar dos piezas -pendientes tipo aro y un earcuff- que mezclan volúmenes y texturas.

El 'look' de Bea Gimeno

La influencer, quien acaba de estrenarse en la maternidad, ha elegido este par de piezas para elevar un outfit sencillo, cómodo y deportivo para un día de campo.

Bea Gimeno asegura no quitarse sus dos nuevos accesorios. Instagram

Bea Gimeno, concretamente, se ha decantado por unos vaqueros básicos, camiseta blanca con estampado en el pecho, un jersey en color azul y zapatillas plateadas de Adidas.

Respecto al beauty look, un maquillaje sencillo y la melena suelta y al natural, peinada, en ocasiones, de medio lado. Así ha dejado al descubierto los dos accesorios de la colaboración de su amiga con Agatha Paris, que prometen ser un infalible en sus estilismos.

'Be', de María Pombo

"'Be by Maria Pombo' habla de ser y de estar", explican desde la marca. "De ser tú misma y poder estar donde quieras", añaden.

En esta ocasión, la influencer ha apostado por "joyas para sentirte bien y joyas para llevar dónde necesites: en tu día a día, a la oficina, a tus momentos más especiales, en casa, cuando quedes con tus amigas o hagas un plan que te apetezca".