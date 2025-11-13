Así es 'Shibumi', la nueva colección Mó x Avellaneda: monturas de acetato grueso con efecto 'bold' y detalles de bambú

Juan Avellaneda en la campaña de su nueva colección con Multiópticas. Cedida a EL ESPAÑOL

La colaboración de Juan Avellaneda (43 años) con Multiópticas se ha convertido en un clásico infalible entre los amantes de las gafas. Y su última colección juntos, que acaba de ver la luz, no parece ser la excepción.

Se denomina 'Shibumi' y busca ser un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo, donde la tradición se encuentra con la modernidad y la fuerza se suaviza con la sutileza.

Sus monturas, graduadas o de sol, son de acetato grueso y pulido, con un efecto bold que potencia la identidad de la colección, mientras los detalles de bambú aportan un guiño natural y sofisticado.

Cada gafa es un equilibrio entre materiales, grosores y texturas, con detalles metálicos y almas innovadoras, pensados para quienes valoran el diseño consciente, la calidad y la atemporalidad.

La paleta de colores juega con tonos tierra, dorados, carey veteado y transparencias, reforzando esa sensación de calma elegante y depurada, tal y como explican desde la marca.

'Shibumi' se inspira en un universo que podría resumirse como Carolyn Bessette-Kennedy meets 90’s minimal chic, donde líneas puras, siluetas limpias y la feminidad relajada convierten la sencillez en sofisticación. Cada modelo refleja la belleza de lo esencial, que se sostiene en los pequeños detalles y en la actitud de quien lo lleva.

"La elegancia no es una pose, es actitud, carácter y, sobre todo, saber quién eres. Por eso quise crear esta colaboración con Mó: una reinterpretación de la elegancia de hoy, un diálogo entre calma y fuerza, clásico y contemporáneo", comenta Juan Avellaneda sobre esta nueva propuesta.

"Cada diseño refleja la belleza de lo esencial y la sofisticación que no necesita ruido. Es una colección para quienes no siguen tendencias, sino que entienden que la verdadera elegancia está en ser uno mismo", asegura el diseñador.

La colección incluye siete modelos, cuyos nombres se inspiran en la lengua y estética japonesa, cada uno con un significado y concepto únicos.

Kage: gafa rectangular atemporal. Significado: "Sombra". Concepto: Elegancia sobria y presencia sugerida.

Meikyo: gafa deportiva y contemporánea. Significado: "Espejo claro, mente serena". Concepto: claridad visual y mental.

Yugen: gafa envolvente tipo máscara. Significado: "Misterio profundo, belleza sutil". Concepto: magnetismo de lo intangible.

Sei: gafa rectangular pequeña, minimalista. Significado: "Silencio, calma interior". Concepto: precisión pura y actitud depurada.

Yuki: gafa cat-eye oversize. Significado: "Nieve". Concepto: volumen suave, delicado y poderoso.

Shoen: gafa de acetato y metal. Significado: "Jardín noble". Concepto: armonía y lujo sobrio en cada curva.

Orin: gafa geométrica fina. Significado: "Pequeña campana budista". Concepto: ligereza estructural y detalle preciso.

La identidad de la colaboración se ve reforzada por el pack Mó x Avellaneda, que acompaña a cada gafa con estuche, caja y gamuza en verde militar con estampado tropical.

'Shibumi' de Mó x Avelleneda es, en definitiva, una colección que celebra la sofisticación sin esfuerzo, la atemporalidad y la autenticidad, invitando a descubrir unas gafas que no solo completan un look, sino que cuentan una historia de estilo, carácter y personalidad.

La campaña está protagonizada por la modelo Neus Bermejo con Juan Avellaneda, reflejando la esencia de la colección a través de una imagen que combina elegancia, carácter y naturalidad.

Junto a ella, el diseñador busca transmitir una idea de fuerza femenina y sofisticación sin artificios, en línea con la filosofía de la colección.

Bajo la mirada de la fotógrafa Rosa Copado, reconocida por su sensibilidad para captar la belleza desde la naturalidad, el concepto visual se inspira en el minimalismo contemporáneo y en la estética del automóvil clásico, donde la pureza de las líneas, el equilibrio de las formas y el contraste de texturas evocan potencia y refinamiento.

La iluminación suave y los tonos neutros refuerzan esa sensación de modernidad atemporal que define a Shibumi: una colección que conjuga lo clásico y lo contemporáneo, la discreción y la fuerza, en una propuesta de elegancia effortless y con carácter.