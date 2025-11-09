La DJ catalana Nina Urgell presenta la nueva colección de fiesta de Pull&Bear con un enfoque provocador y sin reglas

Pull&Bear lanza su nueva línea de fiesta de la mano de la referente de la escena electrónica Nina Urgell (33 años). La campaña de la colección Night Out es una propuesta que reinterpreta el espíritu nocturno y la energía de las grandes noches con un enfoque joven, audaz y contemporáneo.

La DJ, emprendedora y content creator Nina Urgell pone imagen a la campaña, encarnando a la perfección la mezcla de estilo, libertad y actitud.

La colección se articula en dos universos, desde la sofisticación hasta la espontaneidad más vanguardista.

Nina Urgell es la imagen de la nueva campaña de Pull&Bear.

De aire sofisticado y nocturno, el universo más sofisticado combina la sastrería satinada con prendas de terciopelo fluido, bordados y abalorios artesanales que aportan un brillo elegante. Las texturas brillantes y los reflejos metálicos en tonos bronce, dorado viejo, chocolate y ciruela; iluminan la silueta y aportan profundidad al look.

Las mezclas de tejidos, que van del satén fluido al terciopelo denso, generan contrastes ricos y contemporáneos. Abrigos de pelo, capas y prendas envolventes completan una propuesta que equilibra lo bohemio y lo sensual, perfecta para noches de invierno con un punto misterioso y glamuroso.

Por otro lado, la línea boho–rock llega con un enfoque brillante, provocador y sin reglas. Los tejidos de acabado metálico -desde el satén brillante hasta las mallas plateadas- reflejan la luz en movimiento, creando una estética festiva con tintes futuristas.

Las piezas más atrevidas, como los hot pants de lentejuelas, los tops tipo bra con flecos o los pareos transparentes, celebran la diversión y la libertad de expresión. Los pantalones bombachos equilibran el volumen con siluetas más fluidas, mientras que camisetas con gráficos desgastados aportan el toque casual y despreocupado.

El colorido recorre una paleta de negros, platas, grises grafito y azul medianoche, con guiños a lo sofisticado y lo rebelde. La colección se completa con abrigos de pelo que aportan textura, pensados para brillar sin esfuerzo en cualquier noche especial.

Nuevas prendas de la última colección de Pull6Bear.

Con esta colección, Pull&Bear vuelve a reinterpretar los códigos de la fiesta desde una mirada fresca y moderna, donde la moda se convierte en una extensión del ritmo, la luz y la actitud.

La colección Night Out ya está disponible en tiendas seleccionadas y en pullandbear.com.