Chiara Ferragni comparte un estilismo perfecto para viajar en avión: vaquero blanco, jersey a juego y blazer negro de pana

Chiara Ferragni en una fotografía tomada en París, el pasado mes de octubre. Gtres

Cada vez queda menos para la Navidad. Así, numerosas son las personas que toman un avión para desplazarse hasta su lugar de origen o bien para disfrutar de estas emotivas fechas en un lugar distinto al habitual.

En buena parte de las ocasiones, un estilismo adecuado es fundamental a la hora de utilizar este tipo de transportes. Y es que muchos de los viajes pueden llegar a extenderse horas y horas.

El papel de las creadoras de contenido en redes sociales se convierte fundamental en este contexto. Sus perfiles en plataformas como Instagram se transforman en el escaparate perfecto para que sus seguidoras utilicen looks de inspiración.

Chiara Ferragni (38 años), en esta línea, ha demostrado por qué es un perfecto ejemplo a la hora de vestir. La italiana está viviendo un 2025 marcado por los viajes. De ahí que sus outfits de viaje sirvan de referencia para miles de chicas.

Recientemente, la empresaria ha compartido en un story de Instagram una idea de look cómoda y estilosa que promete ser seguida por sus followers.

El look que ha escogido la empresaria italiana.

Ferragni ha optado por colores básicos en su outfit. Una chaqueta de pana negra tipo blazer ha sido su apuesta principal. La pieza de ropa la ha combinado con un jersey en un blanco crema tipo vintage que vuelve pisando fuerte esta temporada.

La misma línea ha seguido Chiara en la parte de abajo de su estilismo. Así, se ha decantado por unos pantalones de pana blancos de tiro alto y corte recto. Ambos detalles son tendencia este otoño y la italiana lo ha demostrado en más de una ocasión.

Dicen que el calzado y los accesorios adecuados pueden transformar un look y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el outfit de Chiara Ferragni.

La exmujer de Fedez (36) ha lucido una zapatillas de cuadros tipo Vans que son un must absoluto cada año. Además, ha añadido a su outfit un cinturón negro con detalles en dorado y unas gafas de sol de pasta.

Si bien no ha desvelado Chiara los detalles de su look, lo cierto es que todas sus prendas pueden encontrarse en tiendas al uso como Mango, Zara o Stradivarius.