El último fichaje de Rocío Osorno está en Zara: una falda de lentejuelas perfecta para triunfar en Navidad

Rocío Osorno (38 años) se prepara para la Navidad. La influencer ya ha comenzado en sus redes sociales a mostrar los looks más festivos, todo para preparar e inspirar a sus seguidoras de cara a las fechas navideñas.

Aunque la influencer se ha convertido en un reclamo para las marcas y para la prensa del corazón por su buena relación con el padre de sus hijos, siempre ha tenido una función en redes sociales clara: llevar la moda hasta todos los rincones de la casa de sus seguidoras.

Osorno ya es una de las mujeres más deseadas del momento; sus looks y su buen gusto ya forman parte del imaginario español y, además, de los vestidores de muchas expertas. En esta ocasión, una falda verde de lentejuelas de Zara promete ser la protagonista de muchos eventos de carácter navideño.

Para Osorno la moda es parte de su vida y, en esta época -al igual que hace durante la Feria de Sevilla-, se convierte en una de las grandes fuentes de inspiración. Esta vez ha elegido una falda de flecos y lentejuelas de Zara Woman Collection.

Se trata de una falda de tubo con tiro medio que es de lo más especial. La pieza tiene detalles con aplicación de flecos y lentejuelas que la convierten en una de las prendas más especiales del año, no solo por su carácter festivo, sino porque brillarás allá donde vayas con ella.

También cuenta con cierre de cremallera oculta en la costura, lo que la hace mucho más práctica, ya que permite que se ajuste mejor a la figura de cualquier mujer.

Falda flecos lentejuelas ZW Collection Limited Edition. Zara

La influencer la ha combinado con una blusa de organza en color negro semitransparente, que ha ceñido con un cinturón a tono y hebilla dorada. Además, lo ha complementado con unas botas altas (las favoritas de su ex, ha confesado) que le dan el toque glam a un estilismo que podría ser de los más elegidos por las expertas este año.

Esta falda pertenece a la firma de Inditex, pero no es apta para todos los bolsillos. El coste de esta pieza es de 109 euros, y esto la convierte en una prenda exclusiva para muchas expertas en moda.

Una vez más, Rocío Osorno se ha convertido en noticia gracias a su buen gusto. Con este look, la influencer pretende inspirar a todas aquellas mujeres que busquen un buen outfit para su cena de Navidad, ya sea con familiares y/o compañeros de trabajo.